Si mientras scrolleabas en redes sociales te apareció un video sobre un supuesto nuevo plan migratorio de Estados Unidos, ¡ten cuidado!

Esta información se ha viralizado en redes sociales durante los últimos días, pero no es más que una noticia falsa. Y para aclarar el tema, la Embajada de Estados Unidos en México ha lanzado un aviso que debes conocer.

Embajada de Estados Unidos en México alerta sobre visa falsa

A través de sus canales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que ha estado circulando un video donde se afirma que Estados Unidos tiene un plan migratorio que otorgaría estatus legal por 5 años a inmigrantes sin antecedentes penales.

Según la información difundida, este plan también evitaría deportaciones y permitiría a los solicitantes trabajar legalmente. Pero es falso.

La embajada aclaró que no existe ningún programa vigente ni en proceso de implementación que emita este tipo de visa. Por lo que, al mismo tiempo, hizo un llamado a mantenerse informados mediante fuentes oficiales y no compartir contenidos sin verificar.

Recuerda que los cambios en políticas de visas y cualquier documento migratorio se publican en los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México, ya sea en su sitio o en sus perfiles de redes sociales.

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¿Cuántos tipos de visas de no inmigrantes existen?

Te recordemos que, de manera oficial, las categorías de las visas no inmigrantes son:

A: Diplomáticos y funcionarios extranjeros

B1: Negocios (incluye atletas amateurs/profesionales sin salario en EE. UU.)

B1 (empleados domésticos): acompañando a empleador extranjero

B2: Turismo, vacaciones o tratamiento médico

BCC: Tarjeta de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos)

C: Tránsito por EE. UU.

D: Tripulación (barcos o aviones)

F: Estudiantes académicos

M: Estudiantes vocacionales

J: Visitantes de intercambio (au pair, profesores, médicos, etcétera)

H-1B: Profesiones especializadas

H-1B1: Profesionales de Chile y Singapur

H-2A: Trabajadores agrícolas temporales

H-2B: Trabajadores temporales no agrícolas

H-3: Capacitación (training)

P: Artistas, atletas, entretenimiento

E: Comerciantes e inversionistas por tratado

TN / TD: Profesionales bajo T-MEC (México/Canadá)

I: Periodistas y medios

Q: Intercambio cultural internacional

R: Trabajadores religiosos

V: Familiares de residentes permanentes

De igual manera, hay visados específicos para víctimas de delitos, víctimas de trata de personas, empleados de organizaciones internacionales, personal de la OTAN, profesionales bajo T-MEC (México/Canadá), trabajadores transicionales en Islas Marianas y profesionales australianos.

Todas ellas se solicitan ante la Embajada de Estados Unidos en México, ninguna otra institución está autorizada para expedirlas. Además, la cita se realiza directamente en el portal https://ais.usvisa-info.com/es-MX/niv.

Así que no reveles tus datos a personas externas para agendar una supuesta cita y tampoco realices algún tipo de pago.

Para solicitar la visa de Estados Unidos, hay que agendar, primero, una cita en el CAS, Centro de Atención al Solicitante, donde se realiza la toma de datos biométricos y se hace una primera revisión de documentos, previa a la entrevista en la embajada.

La entrevista y la revisión de documentos se hace de manera presencial, el día de la cita en la embajada.

Fuera de eso, no existen canales externos para agilizar el proceso de obtención.

Las visas oficiales se encuentran enlistadas en el sitio de la Embajada. Foto: Freepik

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