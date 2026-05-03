Para seguir calentando motores rumbo al Mundial 2026, "Legends: The Ultimate Football Experience" llega a la Ciudad de México, ofreciendo una exposición inmersiva que recorre la historia del futbol a través de sus momentos más legendarios.

¿Qué hay en Legends: The Ultimate Football Experience?

Esta es una exposición interactiva creada por Fever en colaboración con LALIGA, que recorre la historia del futbol mediante 8 salas temáticas.

Desde la Copa América hasta los Mundiales, revive los momentos que han marcado y encendido la pasión por el soccer.

Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con ocho salas temáticas. Foto: Cortesía Fever

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Todos los espacios de la exposición inmersiva integran tecnología, objetos de colección, balones, posters y muchos artículos más que puedes ver a detalle. Particularmente, cada sala ofrece lo siguiente:

Hitos: abre la exposición con un cortometraje inmersivo sobre el nacimiento del futbol .

. LALIGA: una sala que reúne camisetas de grandes figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona y Simeone.

Templos: una experiencia de 360° con los estadios más icónicos del mundo.

Champions vs. Libertadores: presenta las hazañas de los clubes de Europa y Sudamérica.

Selecciones Nacionales: es una exhibición de piezas de leyendas como Pelé, Cruyff o Zidane.

Cine 3D y áreas interactivas: está dedicada a los mundiales y ofrece actividades interactivas para los visitantes.

y ofrece actividades interactivas para los visitantes. Food and Beverage/tienda: un espacio para comprar recuerdos y souvenirs oficiales.

Al final, Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con una tienda de souvenirs. Foto: Cortesía Fever

¿Cuánto cuesta la entrada a Legends: The Ultimate Football Experience?

Antes de visitar esta exposición inmersiva dedicada al futbol, tienes que saber que los costos de entrada dependen del horario, el día y el tipo de boleto:

General: $420 pesos para mayores de 13 años; niños a partir de 4 años, $260.

VIP: $620, incluye acceso a la experiencia con Fast Pass (entrada sin filas), una bebida y más sorpresas.

Familiar (máx. 2 adultos): $300, acceso para máximo 2 adultos.

Senior (65+) / Estudiantes: $300, acceso a la experiencia para 1 persona mayor de 65 años o estudiante con acreditación.

Grupo: $330, acceso a la experiencia en grupos de mínimo 6 personas.

Tus boletos los puedes conseguir en taquillas o directamente en la página de Fever.

Más allá del estadio, en esta experiencia se vive y se tiene el futbol. Foto: Cortesía Fever

¿Cuándo abre Legends: The Ultimate Football Experience?

¡Que no se te pase la fecha! Legends: The Ultimate Football Experience abrirá sus puertas el próximo viernes 29 de mayo. Habrá accesos desde las 10:00 hasta las 19:00 horas; puedes elegir el horario de visita al comprar tus entradas en línea.

La sede es In Space en la zona de Polanco. Dirección: Lago Andromaco 84, Granada, Miguel Hidalgo, CDMX.

No te pierdas este recorrido sensorial e interactivo para “vivir” la historia del futbol.

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