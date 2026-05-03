Más Información

Yulay recibe amenaza de hombre en Guerrero; youtuber entregaba juguetes por el Día del Niño

Yulay recibe amenaza de hombre en Guerrero; youtuber entregaba juguetes por el Día del Niño

Mapa interactivo de tianguis; encuentra comida, ropa y curiosidades por toda la ciudad

Mapa interactivo de tianguis; encuentra comida, ropa y curiosidades por toda la ciudad

¿Cada cuándo se debe reaplicar bloqueador solar?; conoce la manera correcta de hacerlo para proteger la piel

¿Cada cuándo se debe reaplicar bloqueador solar?; conoce la manera correcta de hacerlo para proteger la piel

Primer Simulacro Nacional 2026: este será el mensaje de alerta que llegará a los celulares; evita que te tome por sorpresa

Primer Simulacro Nacional 2026: este será el mensaje de alerta que llegará a los celulares; evita que te tome por sorpresa

Temporada de calor 2026: ¿a qué hora es más peligroso exponerse al sol?; entérate aquí

Temporada de calor 2026: ¿a qué hora es más peligroso exponerse al sol?; entérate aquí

[Publicidad]

Para seguir calentando motores rumbo al , "Legends: The Ultimate Football Experience" llega a la Ciudad de México, ofreciendo una exposición inmersiva que recorre la historia del futbol a través de sus momentos más legendarios.

¿Qué hay en Legends: The Ultimate Football Experience?

Esta es una exposición interactiva creada por Fever en colaboración con LALIGA, que recorre la historia del futbol mediante 8 salas temáticas.

Desde la Copa América hasta los Mundiales, revive los momentos que han marcado y encendido la pasión por el soccer.

Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con ocho salas temáticas. Foto: Cortesía Fever
Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con ocho salas temáticas. Foto: Cortesía Fever

Leer también

Todos los espacios de la integran tecnología, objetos de colección, balones, posters y muchos artículos más que puedes ver a detalle. Particularmente, cada sala ofrece lo siguiente:

  • Hitos: abre la exposición con un cortometraje inmersivo sobre el nacimiento del futbol.
  • LALIGA: una sala que reúne camisetas de grandes figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona y Simeone.
  • Templos: una experiencia de 360° con los estadios más icónicos del mundo.
  • Champions vs. Libertadores: presenta las hazañas de los clubes de Europa y Sudamérica.
  • Selecciones Nacionales: es una exhibición de piezas de leyendas como Pelé, Cruyff o Zidane.
  • Cine 3D y áreas interactivas: está dedicada a los mundiales y ofrece actividades interactivas para los visitantes.
  • Food and Beverage/tienda: un espacio para comprar recuerdos y souvenirs oficiales.
Al final, Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con una tienda de souvenirs. Foto: Cortesía Fever
Al final, Legends: The Ultimate Football Experience cuenta con una tienda de souvenirs. Foto: Cortesía Fever

¿Cuánto cuesta la entrada a Legends: The Ultimate Football Experience?

Antes de visitar esta exposición inmersiva dedicada al futbol, tienes que saber que los costos de dependen del horario, el día y el tipo de boleto:

  • General: $420 pesos para mayores de 13 años; niños a partir de 4 años, $260.
  • VIP: $620, incluye acceso a la experiencia con Fast Pass (entrada sin filas), una bebida y más sorpresas.
  • Familiar (máx. 2 adultos): $300, acceso para máximo 2 adultos.
  • Senior (65+) / Estudiantes: $300, acceso a la experiencia para 1 persona mayor de 65 años o estudiante con acreditación.
  • Grupo: $330, acceso a la experiencia en grupos de mínimo 6 personas.

Tus boletos los puedes conseguir en taquillas o directamente en la página de Fever.

Más allá del estadio, en esta experiencia se vive y se tiene el futbol. Foto: Cortesía Fever
Más allá del estadio, en esta experiencia se vive y se tiene el futbol. Foto: Cortesía Fever

¿Cuándo abre Legends: The Ultimate Football Experience?

¡Que no se te pase la fecha! Legends: The Ultimate Football Experience abrirá sus puertas el próximo viernes 29 de mayo. Habrá accesos desde las 10:00 hasta las 19:00 horas; puedes elegir el horario de visita al comprar tus entradas en línea.

La sede es In Space en la zona de Polanco. Dirección: Lago Andromaco 84, Granada, Miguel Hidalgo, .

No te pierdas este recorrido sensorial e interactivo para “vivir” la historia del futbol.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses