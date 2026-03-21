Faltan muchos meses para el Gran Premio de México de la Fórmula 1, pero la pasión por la máxima categoría del deporte motor en CDMX se adelanta con la llegada de la experiencia inmersiva ‘Fórmula 1 La Exhibición’.

Desde el viernes 20 de marzo esta atracción abrió al público y tuvimos la oportunidad de recorrerla.

Te contamos cómo fue nuestra experiencia, en qué consiste y por qué no te la puedes perder.

¿Dónde está la experiencia inmersiva de la Fórmula 1?

Al sur de la CDMX, en el centro comercial Yama Punta Museo (Avenida División del Norte 3572, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Está muy cerca de la estación Nezahualpilli de la línea 1 del Tren Ligero, que tiene conexión con la línea 2 del Metro.

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Abre casi todos los días (excepto martes) de 11:00 a.m. a 7:30 p.m., y sábados y domingos de 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva de la Fórmula 1?

La experiencia inmersiva de la Fórmula 1 consta de 6 salas que, en general, destacan el origen de la categoría, el avance tecnológico en los monoplazas, los grandes pilotos y duelos históricos, la historia del Gran Premio de México y hasta los accidentes que han marcado un antes y después en el deporte.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El recorrido es muy interactivo gracias a proyecciones 180° y pantallas táctiles en las que puedes diseñar tu propio casco, examinar en 360° el trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos, las partes y ciencia que hay en un auto, cómo se fabrican, los vehículos más icónicos en la historia, observar las carreras más emocionantes y testimonios de grandes personalidades, como Bernie Ecclestone.

Por todos lados hay photo opportunities con diversas fotografías en gran formato. Destaca un pasillo con imágenes en tamaño real de los 22 pilotos que compiten en la temporada 2026, como el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, los multicampeones Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y el actual ‘monarca’ Lando Norris.

Foto: Omar Moreno. El Universal

No olvides escanear un código QR al entrar, ya que te dirige a una página con audios que explican a profundidad cada zona de la exhibición. Además, por todos lados hay infografías con información.

Sin duda, el máximo atractivo es la impresionante colección de memorabilia. Entre los artículos más destacados están un par de cartas del piloto argentino Juan Manuel Fangio (donde anuncia su retiro y otra dirigida al legendario Ayrton Senna), las gafas setenteras de Emerson Fittipaldi, el programa y boleto del Gran Premio de Reino Unido de 1950 (la primera carrera en la historia de la Fórmula 1), los guantes utilizados en 2019 por Max Verstappen y hasta una botella de champaña del Gran Premio de México 1992 firmada por Nigel Mansell, Riccardo Patrese y Michael Schumacher.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Eso no es todo, pues entre las ‘joyas de la corona’ hay un coche Lancia D50 de 1955 y el overol de carreras de Juan Manuel Fangio; el auto Sahara Force India VJM08 y el traje de mariachi de 2021 de ‘Checo’ Pérez’; la unidad de potencia Honda RA612H de Red Bull en 2021; los overoles originales de Nigel Mansell y Nelson Piquet; un traje de carreras de Ayrton Senna de 1994 –año en el que falleció– y los restos del monoplaza en el que se accidentó Romain Grosjean en 2020.

No te puedes perder la foto en el muro de cascos originales. Son 96 y fueron utilizados por pilotos como Mario Andretti en 1970, Gilles Villeneuve en 1979, Niki Lauda en 1964, Alain Prost en 1991, Michael Schumacher en 2005, Max Verstappen en 2019 y Lewis Hamilton en 2020, por mencionar algunos de los más destacados.

Extras: tienda y simulador en la experiencia inmersiva de la Fórmula 1

Para mayor inmersión, ‘Fórmula 1 La Exhibición’ cuenta con varios simuladores de carreras, donde puedes probar tus habilidades al volante al dar una vuelta (de 6 a 8 minutos de duración) en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Te aconsejamos llevar dinero, pues al finalizar el recorrido hay una tienda con mercancía oficial. Son principalmente camisetas de equipos actuales (Aston Martin, Red Bull, Ferrari y Mercedes) y de la marca de Ayrton Senna, llaveros, pines, plumas, tote bags e incluso unos curiosos colgantes miniatura que replican distintos tipos de llantas usadas en la categoría.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de la Fórmula 1?

Hay distintos tipos de entrada a la experiencia inmersiva de la Fórmula 1 en CDMX. Los precios varían dependiendo del día que elijas visitarla y los complementos que se incluyan.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Hay boletos para mayores de 13 años desde $295 pesos por persona, $280 para adultos mayores y $260 para niños de 4 a 12 años.

El paquete Pole Position inicia en los $830 por persona e incluye acceso sin filas, 10% de descuento en la tienda, tote bag, lanyard con tarjeta y taza exclusiva.

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La vuelta en el simulador tiene una tarifa extra de $215 pesos por persona, mientras que la foto que te ‘convierte’ en piloto (hecha con inteligencia artificial) cuesta $220.

Para más información, visita el sitio web: f1exhibition.com/es/cdmx

Boletos disponibles en la página de Fever.

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