Tras su llegada al cine en 2001, con “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, la historia se convirtió en una de las franquicias más populares del mundo. Esta saga de ocho películas ha conquistado a millones de fans y la CDMX no es la excepción.

En la ciudad hay bares temáticos inspirados en el mundo del joven mago, donde los potterheads pueden disfrutar de bebidas que parecen pociones, decoraciones y referencias a la saga.

Vive la magia de Harry Potter en estos bares. Foto: Pexels

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Estos son los bares de Harry Potter en CDMX

El Mesón de los 3 Magos

Creado desde una historia mágica que busca trasladar el mundo de Harry Potter a la realidad, el Mesón de los 3 Magos es un restaurante temático que invita a los visitantes a sumergirse en una experiencia diferente en CDMX.

El lugar ofrece un viaje fuera de la monotonía con ingredientes y platillos elaborados artesanalmente. Hay pizzas, una gran variedad de pastas, ensaladas y platillos fuertes como fish & chips, Criatura Voladora (a la plancha o a la o a las brasas, Filete Paddington (atún) y mucho más.

Dentro de sus opciones podrás disfrutar...

Sorting Hat

Pelo de Unicornio

Piel de Serpiente

Aliento de Sirena

La famosa cerveza de mantequilla

El ambiente, la decoración y el concepto convierten a este restaurante en una parada obligada para los potterheads.

Ubicación: Andorra 16, Carmen, Benito Juárez, 03540 Ciudad de México, CDMX. Cerca de Calzada de Tlalpan y del Metro Nativitas.

Horario: martes a domingo de 13:00 a 21:00 horas.

Conoce el Mesón de los 3 magos en CDMX. Foto: @elmesondelos3magos

Diagon Café

Diagon Café es una cafetería temática inspirada en el Callejón Diagon. Además, el staff te atiende con túnicas mágicas.

Desde la decoración hasta el menú están diseñados para que los fanáticos se sientan parte de la historia creada por J.K. Rowling.

En su interior encontrarás merch de la saga y espacios ideales para tomar fotografías.

En el menú podrás encontrar bebidas y postres temáticos como el Pastel de Cumpleaños de Harry, Cáliz de Fuego, Sangre de Dragón (mojito) y otas pociones especiales, además de la clásica cerveza de mantequilla.

También ofrece promociones para cumpleaños y actividades especiales.

Ubicación: Luis David 21, colonia Mixcoac, Benito Juárez.

Horario: martes a domingo de 14:00 a 21:00 horas.

Visita Diagon Café en CDMX. Foto: @diagon_cafemx

El Caldero Chorreado

Inspirado en Hogsmeade, el pueblo que visitaban los alumnos de Hogwarts en sus días libres. El Caldero Chorreado es una cafetería ambientada en un castillo que te hará sentir dentro de una escena de la película.

Aunque no se encuentra en un lugar céntrico de la CDMX, muchos fans hacen el recorrido para vivir la experiencia entre objetos y detalles que les recuerda a la saga.

En el menú podrás encontrar bebidas inspiradas en las casas de la escuela de magia, pero la estrella del lugar es la famosa cerveza de mantequilla, una bebida dulce y cremosa que todo curioso y potterhead quiere probar.

Además encontrarás una pequeña área con venta de dulces hasta artículos temáticos que puedes adquirir como recuerdo.

Por la popularidad del lugar se recomienda hacer reservación con anticipación.

Ubicación: Avenida Pdte. Plutarco Elías Calles 1886, Banjidal, Iztapalapa.

Horario: miércoles a domingo de 13:00 a 21:00 horas.

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