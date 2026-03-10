Tus cochecitos de juguete crecen a escala real en "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire". Este show es apto para toda la familia y ofrece adrenalina pura para los amantes de las competencias de automóviles y motocross.

Durante dos días, podrás asistir con tu familia a ver camiones todo terreno haciendo acrobacias extremas en un escenario lleno de luces y efectos de fuego. Conoce aquí las fechas y costo de entrada.

Hot Wheels Monster Truck CDMX ofrece un espectáculo lleno de adrenalina. Foto: Superboletos

¿Qué ver en el show Hot Wheels Monster Trucks de CDMX?

Hot Wheels Monster Trucks Live es un evento producido por Family Entertainment Live y lleva a la vida real los legendarios camiones de juguete de Mattel para crear un show en vivo con motores, efectos visuales y pirotecnia.

La experiencia tiene una duración aproximada de 2 horas para disfrutar de icónicos monster trucks, como Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster y, en esta edición, Skelesaurus.

También se integra un robot que se transforma en una camioneta monstruosa, y las maniobras aéreas del equipo de motocross Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle.

Y dependiendo el boleto que compres, puedes participar en dos de las experiencias previas a la función:

Power Smashers Pre-Show : incluye acceso a una fiesta previa, acceso a pista, a la exhibición de autos y firma de autógrafos de sus pilotos.

: incluye acceso a una fiesta previa, acceso a pista, a la exhibición de autos y firma de autógrafos de sus pilotos. Preshow VIP Backstage Experience: incluye recorrido exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks, acceso a preshow y paquete de merchandising.

Disfruta las acrobacias de motocross en Hot Wheels Monster Truck CDMX. Foto: Instagram @hotwheelsmonstertruckslive

¿Cuánto cuesta el boleto para Hot Wheels Monster Trucks CDMX?

El show "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire" cuenta con tres tipos de boletos en diferentes secciones de la Arena Ciudad de México.

Balcón y balcón VL: $519

Balcón especial y balcón especial V: $618

Preferente: $909

Preferente especial: $1,038

Barrera: $1,298

Zona para personas con discapacidad: $1,298

SP Platino, SP Platino VL, SP Oro y SP Oro VL: $1,687

Plata Pre-Show Party: $2,141

Zona roja (más cerca de la pista): desde $2,336

Zona rosa (frente a la pista en medio del recinto): Desde $4,271

La compra de boletos es directamente en taquillas o en el portal de Superboletos, donde también está disponible el mapa del recinto.

Hay entradas disponibles para el sábado 18 de abril con dos funciones a las 12:00 y 19:00 horas; y el domingo 19 de abril con una función a las 12:00 horas.

Dirección: Arena CDMX, Ciudad de México. Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX

