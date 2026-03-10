Más Información
Tus cochecitos de juguete crecen a escala real en "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire". Este show es apto para toda la familia y ofrece adrenalina pura para los amantes de las competencias de automóviles y motocross.
Durante dos días, podrás asistir con tu familia a ver camiones todo terreno haciendo acrobacias extremas en un escenario lleno de luces y efectos de fuego. Conoce aquí las fechas y costo de entrada.
¿Qué ver en el show Hot Wheels Monster Trucks de CDMX?
Hot Wheels Monster Trucks Live es un evento producido por Family Entertainment Live y lleva a la vida real los legendarios camiones de juguete de Mattel para crear un show en vivo con motores, efectos visuales y pirotecnia.
La experiencia tiene una duración aproximada de 2 horas para disfrutar de icónicos monster trucks, como Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster y, en esta edición, Skelesaurus.
También se integra un robot que se transforma en una camioneta monstruosa, y las maniobras aéreas del equipo de motocross Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle.
Y dependiendo el boleto que compres, puedes participar en dos de las experiencias previas a la función:
- Power Smashers Pre-Show: incluye acceso a una fiesta previa, acceso a pista, a la exhibición de autos y firma de autógrafos de sus pilotos.
- Preshow VIP Backstage Experience: incluye recorrido exclusivo guiado por los anfitriones de Hot Wheels Monster Trucks, acceso a preshow y paquete de merchandising.
¿Cuánto cuesta el boleto para Hot Wheels Monster Trucks CDMX?
El show "Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire" cuenta con tres tipos de boletos en diferentes secciones de la Arena Ciudad de México.
- Balcón y balcón VL: $519
- Balcón especial y balcón especial V: $618
- Preferente: $909
- Preferente especial: $1,038
- Barrera: $1,298
- Zona para personas con discapacidad: $1,298
- SP Platino, SP Platino VL, SP Oro y SP Oro VL: $1,687
- Plata Pre-Show Party: $2,141
- Zona roja (más cerca de la pista): desde $2,336
- Zona rosa (frente a la pista en medio del recinto): Desde $4,271
La compra de boletos es directamente en taquillas o en el portal de Superboletos, donde también está disponible el mapa del recinto.
Hay entradas disponibles para el sábado 18 de abril con dos funciones a las 12:00 y 19:00 horas; y el domingo 19 de abril con una función a las 12:00 horas.
- Dirección: Arena CDMX, Ciudad de México. Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX
