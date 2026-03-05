Desierto, playas, montañas y esteros. En el extremo sur de la península de Baja California, no muy lejos de San José del Cabo, hay un prístino destino que reúne todos estos paisajes y, además, ofrece experiencias ecoturísticas y amenidades como hoteles de lujo, festivales culturales, clubes de playa, restaurantes y boutiques.

Se trata de Puerto Los Cabos y aquí te presentamos una miniguía de todo lo que ofrece.

¿Qué es Puerto Los Cabos?

Puerto Los Cabos es principalmente un desarrollo turístico y residencial, aunque también se trata de un distrito creativo donde convergen diversos proyectos artísticos, gastronómicos y de bienestar.

Foto: Hotel El Ganzo

Tiene una extensión de 809 hectáreas y casi 5 kilómetros de playas frente al mar de Cortés, justo en un entorno protagonizado por montañas desérticas.

Lee también: Bubbles Fest: el festival de música y vino en Querétaro

¿Dónde está Puerto Los Cabos?

Puerto Los Cabos se encuentra a un costado del Estero San José, una importante Área Natural Protegida (ANP) catalogada como Reserva Ecológica Estatal, Área de Importancia para la Conservación de las Aves y sitio Ramsar por tratarse de un humedal de importancia mundial.

Foto: Hotel El Ganzo

El destino turístico más cercano es San José del Cabo, a tan solo 5 minutos en auto. Cabo San Lucas se encuentra a unos 45 minutos, aproximadamente.

¿Qué hay en Puerto Los Cabos?

Puerto Los Cabos es reconocido por su oferta de alojamiento, teniendo en primer lugar el exclusivo hotel boutique El Ganzo —reconocido por sus intervenciones de artistas contemporáneos— y los lujosos resorts Zadún a Ritz-Carlton Reserve, JW Marriott Los Cabos y Secrets Puerto Los Cabos (exclusivo para adultos).

Foto: Hotel El Ganzo

La mayoría de ellos cuenta con clubes de playa (incluso para quienes no sean huéspedes) y diversos tipos de restaurantes, como Marhumo y Humo, especializados en grill; El Barrio y El Patio, con decoración y coocina mexicana; y Portofino, con sabores de Italia, entre otros más.

El arte es un ancla y distintivo importante del destino, por lo que uno de sus must es caminar en la Marina para observar el circuito de obras y esculturas de Leonora Carrington, Gabriel Macotela y otros artistas nacionales e internacionales.

Foto: Hotel El Ganzo

Tampoco hay que perderse la visita a dos de los estudios-talleres artísticos más importantes de la región: Crania (que también es una especie de discoteca) y Casa Ballena.

Durante todo el año hay ambiente bohemio y festivo, especialmente durante los festivales que mezclan cultura, música y gastronomía local. Algunos de ellos son Viva el Gonzo, Sundream Festival, el Festival Internacional de Cine de los Cabos y el Festival del Ostión.

Foto: Hotel El Ganzo

Puerto Los Cabos también es el punto de partida para disfrutar de las maravillas del mar de Cortés, en actividades como esnórquel, buceo, kitesurf, foilboard, paseos en catamarán, surf, paddleboard, recorridos en bicicleta, caminatas y rutas en vehículos 4x4 por las montañas desérticas.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada a La Quebrada de Acapulco

Un ejemplo de sustentabilidad es La Playa Centro Comunitario, un espacio que opera 12 programas enfocados en la educación ambiental.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters