¿Sabías que Cozumel es la tercera isla más grande de México?, ¿que en 2023 fue nombrado pueblo mágico? y ¿que en sus aguas está parte del segundo arrecife coralino más grande del planeta?

Este pequeño destino, en medio del Caribe mexicano, ofrece actividades que tienen como escenario maravillas naturales: buceo, kayak, esnórquel e incluso paseos a bordo de una lancha transparente para contemplar la vida marina debajo de ese mar de color turquesa.

¿Cómo es la lancha transparente de Cozumel?

El tour lo ofrece la touroperadora Enva Tours, la cual también fabrica ese tipo de lanchas que, además, están certificadas por la Armada de México.

Fotos: Enva Tours

Están elaboradas con plexiglás, un material sustituto del vidrio que se utiliza regularmente en acuarios, puertos de observación en submarinos, ventanas de aviones y faros de automóviles.

Las embarcaciones tienen una capacidad de 15 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Son de baja velocidad, ya que fueron diseñadas para navegar en zonas con vida marina.

Lee también: Experiencias y tours en el Jardín Escultórico Edward James

Su atractivo principal es que, al ser totalmente transparentes, los visitantes pueden disfrutar de vistas del fondo del mar sin obstáculos.

¿Qué lugares de Cozumel visita el tour en lancha transparente?

La experiencia inicia cerca del muelle de Villa Blanca, pasa por el Monumento al Buzo y se dirige al norponiente de la isla.

Fotos: Enva Tours

Ahí, a través de la lancha transparente los pasajeros podrán ver dos barcos hundidos a 12 metros de profundiad: Laguna de Mandinga y Laguna de Pátzcuaro, embarcaciones militares donadas por la Secretaría de Marina para transformarse con el tiempo en arrecifes artificiales.

En ambos casos se pueden observar cardúmenes de peces tropicales entrando y saliendo de esos barcos y un fondo marino con corales.

Después, la lancha transparente navega hacia el sur de la isla de Cozumel. Los pasajeros, saltan al agua con el esnórquel puesto para obervar el arrecife ‘Legos’, que forma parte del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Fotos: Enva Tours

No es necesario saber nadar, porque en todo momento se lleva puesto un chaleco salvavidas.

Durante el esnórquel se pueden ver varias especies de corales —estrella, cerebro, negro y de fuego—; barracudas; tiburones gata y toro; tortugas carey, caguama y verde; peces ángel azul, mariposa, damisela, loro arco iris; y caballitos de mar.

¿Cuándo se puede hacer el tour en lancha transparente en Cozumel?

El tour en lancha transparente por Cozumel está disponible todos los días en 4 horarios: 10:00 a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.

Fotos: Enva Tours

Tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.

¿Cuánto cuesta el tour en lancha transparente de Cozumel?

El costo del tour en lancha transparente en Cozumel es de $999 pesos por persona. Incluye el paseo, guía, 1 botella de agua, 1 refresco, 2 cervezas por persona y equipo de esnórquel.

Lee también: El parque con una tirolesa que aterriza en una cueva inundada

Si deseas una experiencia privada (para 1 o hasta 12 personas), puedes rentar la embarcación por una hora y media o por tres horas. El precio es de $11,988 y $23,976 pesos, respectivamente.

Más información en envatours.com/cozumel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters