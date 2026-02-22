En la selva de la Huasteca Potosina, Edward James, el excéntrico poeta y artista británico, inventó un jardín surrealista con esculturas gigantes de concreto, escondidas entre la vegetación frondosa, a unos 15 minutos en auto del pueblo mágico de Xilitla.

Es el Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas, un santuario vivo de estructuras monumentales y una naturaleza que cambia de aspecto y de ánimo, según las estaciones del año.

De primavera a invierno en el Jardín Escultórico Edward James

En primavera, el jardín surrealista es brillante y soleado; nacen flores tropicales y follajes de colores intensos, como el framboyán que todo lo tapiza de rojo.

En marzo, por cierto, se celebra el Festival de la Primavera Surreal, con eventos artísticos y culturales.

Foto: Jardín Escultórico Edward James

En verano, llegan las lluvias, crece el musgo en las esculturas y la vegetación es más abundante.

Las cascadas que alimentan las pozas también son más torrenciales y sonoras. De julio a agosto, ocurre la floración de orquídeas.

En otoño, aquellas obras surrealistas vuelven a tener protagonismo, además es es temporada de mariposas.

Llega el momento en que el pueblo y el jardín se preparan para la celebración de Xantolo, el Día de Muertos de la Huasteca.

¿Te gustan los paisajes con neblina? Visita el Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas, de noviembre a enero. Por las mañanas, se percibe una atmósfera más íntima y mística. Sus pozas naturales cambian de color a azul turquesa.

Foto: Sectur México

En diciembre se celebra el Festival de Cine de Xilitla, un pretexto más para viajar al pueblo surrealista de San Luis Potosí. Pero, si prefieres disfrutar del jardín con menos afluencia de turistas, elige enero.

¿Cómo quieres conocerlo?

No importa la temporada, hay distintas maneras de disfrutar de esta maravilla de la Huasteca potosina.

la visita básica al Jardín Escultórico Edward James , Las Pozas, se realiza solo con guías autorizados durante un recorrido grupal. Las entradas son limitadas por día, por temas de conservación, así que anticipa tu reservación en línea con varias semanas.

, Las Pozas, se realiza solo con guías autorizados durante un recorrido grupal. Las entradas son limitadas por día, por temas de conservación, así que anticipa tu reservación en línea con varias semanas. ‘El edén en el jardín’. Para disfrutarlo en cualquier época del año, sin prisa, esta experiencia privada ofrece un recorrido guiado que incluye acceso a espacios cerrados al público. Un experto te explica el significado de las estructuras más icónicas y te cuenta algunos secretos para entender a Edward James.

Entregas de anillo. El staff se convertirá en tu cómplice para una pedida de mano memorable. Te acompañará un guía experto para una visita privada. Elige entre el Palacio de Bambú, la Terraza de los Arcos, la Puerta del Anillo o Terraza de Venados para recibir el sí.

Foto: Jardín Escultórico Edward James

Sesiones fotográficas. Durante dos horas, un equipo profesional te tomará las fotos que quieras. Puedes ir en pareja o hasta con cuatro personas. Las sesiones se hacen entre semana. Si quieres fotos en el Palacio de Bambú o en la Terraza del estudio de James, tienes que hacer un pago adicional.

Caminando en un Sueño Surrealista. Cuando el jardín cierra, comienzan los paseos nocturnos. Descubre símbolos, sonidos, leyendas y esculturas iluminadas. Te presta lámparas de mano y bastones de senderismo. Organizado por Corazón de Xoconostle.

Datos útiles

Boleto general (visita básica): $170 pesos por persona. Menores de 12 adultos y adultos mayores pagan $115 pesos.

Experiencia privada ‘Edén en el jardín’: incluye visita guiada, entrada a sitios exclusivos, acceso a niveles superiores del Palacio de Bambú, entrada una hora antes de que abra el jardín, estancia de tres horas. $2,425 para dos personas.

Entrega de anillo: $2,350 pesos por pareja. Si asiste fotógrafo y equipo de apoyo (cinco personas), el costo se eleva a $5,000. Tienes acceso a sitios exclusivos e ingreso una hora antes de la apertura.

Foto: Sectur México

Sesiones fotográficas: desde $6,000 pesos. Hasta cinco personas.

Recorrido Nocturno: $550 pesos por persona. corazondexoconostle.com

Para más información, manda Whatsapp al número (489) 123 8548 o visita la página web: laspozasxilitla.org.mx

