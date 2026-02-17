Entre montañas áridas esculpidas por un río y grandes campos de cultivo, el Parque EcoAlberto en Hidalgo ofrece un par de experiencias al aire libre divididades por zonas: un parque acuático con aguas termales calientitas y un cañón natural, escenario de actividades extremas.

Ya sea que quieras un momento de relajación o de aventura, en Destinos te contamos todo lo que puedes hacer en este parque ecoturístico.

¿En qué parte de Hidalgo se encuentra el Parque EcoAlberto?

El Parque EcoAlberto es uno de los atractivos del Valle del Mezquital, región con paisajes montañosos semidesérticos y ‘oasis’ agrícolas en el corazón de Hidalgo.

Foto: Parque EcoAlberto

Este parque se encuentra a un costado del río Tula, en la comunidad El Alberto, a las afueras de Ixmiquilpan.

Desde la ciudad de Pachuca es un trayecto en auto de aproximadamente 1 hora y media, mientras que de la CDMX son casi 3 horas de camino.

¿Qué hacer en el Parque EcoAlberto?

Como dijimos, el Parque EcoAlberto se divide en 2 zonas: el Balneario y el Gran Cañón (separados por unos 3 kilómetros de distancia).

El Balneario es la parte más popular: cuenta con 6 piscinas de distintas profundidades y tamaños, llenas de aguas termales a una temperatura promedio de 36 °C.

Se dice que la composición mineral de estas aguas, que provienen del subsuelo, tienen propiedades curativas, así que si buscas un lugar para relajarte, esta es una buena opción, aunque también hay islas de juegos para niños, resbaladillas y toboganes para los más intrépidos.

Cuenta con palapas, asadores, cancha de futbol, área para acampar y puestos con antojitos mexicanos y gastronomía regional.

A tan solo unos 10 minutos en auto, ‘escondida’ entre la naturaleza está la segunda sección del Parque EcoAlberto: el Gran Cañón, una pequeña garganta montañosa esculpida por el cauce del río Tula.

Foto: Parque EcoAlberto

Este sitio es ideal para los aventureros, ya que ofrece paisajes increíbles y actividades emocionantes, como un par de tirolesas sobre el río (una de 380 metros y otra de 1 kilómetro de longitud), 2 paredes de roca natural para practicar rappel (de 37 y 90 metros), paseos en lancha para avistar la flora y fauna de la región y renta de kayaks.

Además, hay dos puentes colgantes, y uno de ellos bordea una pared del cañón.

Para pasar la noche, hay 8 cómodas cabañas de piedra, madera y techos de penca de maguey. No podría faltar su propio restaurante (disponible durante los fines de semana).

¿Cuánto cuesta entrar al Parque EcoAlberto?

Cada zona del Parque EcoAlberto tiene un costo de entrada:

Balneario: $140 pesos por persona, en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; y $60 pesos, de 8:00 p.m. a 8:00 a.m.

Gran Cañón: $50 pesos por persona.

Cada actividad: paseo en lancha, rappel, kayak y tirolesa pequeña, tienen un costo de $100 pesos cada una, mientras que la tirolesa y rappel extremo cuestan $250 por persona.

Foto: Parque EcoAlberto

Si deseas quedarte en el parque, las tarifas por noche para acampar inician en los $250 pesos por una tienda para 2 personas (en cualquiera de las 2 zonas), mientras que las cabañas van de los $1,500 para 2 personas hasta los $6,000 para 12 huéspedes.

Para más información, visita el sitio web: ecoalberto.info

