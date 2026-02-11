Varias ciudades de México viven una constante evolución de su paisaje urbano, pues cada vez más se construyen edificios muy altos que, además de albergar viviendas y oficinas, ofrecen experiencias turísticas panorámicas.

De hecho, en la ciudad de Puebla se inauguró recientemente 11:11 u Once Once, el observatorio más alto del país por estar a casi 200 metros del suelo.

¿Cómo es el observatorio 11:11?

La experiencia del observatorio 11:11 comienza desde un elevador con techo de cristal que te lleva por un túnel de luces hasta el piso 38 en un moderno edificio.

Fotos: Once Once Observatorio

Una vez arriba, notarás un estilo contemporáneo, jardines verticales y muchos foquitos. Unos números suspendidos marcan una hora: 11:11.

Al recorrer su pasillo 360°, encuentras paredes que muestran frases inspiracionales y galerías de fotografías del rascacielos y del paisaje urbano que lo rodea, aunque lo verdaderamente espectacular son las panorámicas a través de sus altos ventanales.

No importa el lugar en donde estés, siempre hay algo que ver: al norte y noreste se aprecia la ciudad de Puebla y el volcán La Malinche; al oeste y suroeste los pueblos mágicos de Cholula, Atlixco y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl y, al sureste, la presa de Valsequillo y, si el día está despejado, el Pico de Orizaba.

Fotos: Once Once Observatorio

En el pasillo están los visores panorámicos para ver aún más de cerca los detalles, así como el Sky Box, un pequeño mirador triangular completamente de cristal, suspendido a 198 metros de altura.

El observatorio Once Once incluye salas de descanso, cafetería con bancas y mesas de madera para tomar alguna bebida o comer un snack y una tienda de souvenirs.

¿En dónde está el observatorio 11:11?

El observatorio 11:11 está en el piso 67 de la Torre 303, un edificio de uso mixto en la moderna zona residencial y comercial Lomas de Angelópolis, en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

Fotos: Once Once Observatorio

Desde el centro del pueblo mágico de San Andrés Cholula son unos 20 minutos en auto, unos 30 minutos desde el zócalo de Puebla y 2 horas y media de la CDMX.

¿Cuánto cuesta la entrada al observatorio 11:11?

La entrada al observatorio Once Once de Puebla, el más alto de México, tiene un costo de $239 pesos por adulto y $211 para menores de 11 años.

Abre todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., aunque los viernes y sábados es de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Visita la página onceonceobservatorio-taquilla.com.blog/

