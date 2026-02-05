¿Aún no sabes qué harás el fin de semana? Te hacemos 5 propuestas en sitios cercanos a la CDMX.

Planetario Pedro Ferriz Santa Cruz en Querétaro

En pleno centro de Querétaro y a unas 2 horas y 45 minutos de CDMX, justo a un costado de la Alameda Hidalgo, uno de los principales atractivos del Centro Cultural Manuel Gómez Morín es el Planetario Pedro Ferriz Santa Cruz, uno de los más espectaculares en su tipo.

Cuenta con la sala inmersiva El Péndulo, un domo de 28 metros de diámetro —el más grande en Latinoamérica— con proyecciones que relatan la historia del universo, nuestro sistema solar y galaxia. Las temáticas pueden cambiar de vez en cuando.

Foto: Sectur Querétaro

Hay una sala interactiva con grandes murales e infografías. Lo mejor de esta parte es que, con ayuda de una tableta, podrás interactuar con ellas gracias a la realidad aumentada e imágenes 3D.

El fin de semana abre de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque las proyecciones inmersivas son a las 12:00 p.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $100 pesos por persona.

Boletos disponibles en boletos.queretaro.gob.mx/venta

Centro Ecoturístico Arcos de Sitio en Tepotzotlán

El pueblo mágico de Tepotzotlán, en Edomex, es el más cercano a la capital, a poco más de 1 hora de la CDMX, aunque uno de sus atractivos más notables se encuentra a unos 50 minutos del centro del pueblo: el imponente Acueducto de Xalpa o Arcos de Sitio.

Mide 450 metros de longitud, tiene un total de 43 arcos y una altura máxima de 61 metros, toda una maravilla de la ingeniería construida por los jesuitas en el siglo XVIII para abastecer de agua al pueblo y la hacienda de Xalpa.

En los alrededores está el Centro Ecoturístico Arcos del Sitio, que ofrece caminatas a los cerros aledaños e incluso en el propio acueducto. También cuenta con juegos infantiles, palapas con asador, campo de gotcha, vuelo de papalotes, 4 tirolesas de tamaño medio y un par de puentes colgantes.

Los fines de semana abre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $80 pesos por adulto y $40 para niños, adultos mayores, estudiantes y profesores. Actividades como las tirolesas y puentes colgantes se cobran por separado (desde $50 hasta $100 por persona).

Más información en Facebook: ‘Arcos del Sitio - Centro Ecoturístico’.

Cascada Salto de Quetzalapan en Puebla

Uno de los mejores destinos para contactar con la naturaleza es la Sierra Norte de Puebla, así que este fin de semana te proponemos visitar la Cascada Salto de Quetzalapan, justo a mitad de camino entre los pueblos mágicos de Chignahuapan y Zacatlán (a 2 horas y 40 minutos de la CDMX).

Esta imponente caída de agua rodeada de bosques y montañas mide poco más de 100 metros de altura y se nutre del agua de la Laguna de Chignahuapan.

Foto: Cascada Salto de Quetzalapan

Ahí hay un parque ecoturístico con senderos y miradores, tirolesa para adultos y niños, tiro con arco, rappel en rocas naturales, escalada de muro y un increíble puente colgante que pasa justo por arriba de la cascada.

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona y las actividades van de los $50 hasta los $280 cada una.

Más información en Facebook: ‘Cascada Salto de Quetzalapan’.

Zona arqueológica de Cacaxtla en Tlaxcala

Poco menos de 2 horas en auto separan la CDMX de la zona arqueológica de Cacaxtla, un tesoro arqueológico y artístico de Tlaxcala.

Esta ciudad tuvo su apogeo entre el 650 y 900 d.C.,tras las caídas de Teotihuacán y Cholula, y se divide en un par de zonas: la primera es Xochitécatl, en la cima del cerro homónimo, con casas, templos y basamentos piramidales como Las Flores y la Espiral (en forma circular).

Foto: Sectur México

La segunda y más llamativa es el Gran Basamento, un edificio con estructuras superpuestas decoradas con los murales prehispánicos mejor conservados de México, pues aún se aprecian gran parte de sus formas y colores originales.

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $105 pesos por persona.

Kayak en la presa de la Exhacienda San Antonio Regla en Hidalgo

En la época colonial, el empresario minero Pedro Romero de Terreros construyó 4 haciendas de beneficio en el actual pueblo mágico de Huasca de Ocampo (a poco más de 2 horas de la CDMX), aunque solo 2 de ellas siguen en pie.

Sin embargo, la Exhacienda de San Antonio Regla todavía puede verse parcialmente, a pesar de estar cubierta casi en su totalidad por la Presa San Antonio, un cuerpo de agua creado en 1912 por la compañía minera estadounidense United States Smelting Refining and Mining Company.

Fotos: Hidal Kayaks

De esta construcción colonial sobrevivió una altísima chimenea de ladrillos rojos, algunas paredes de piedra y una especie de isla con pequeños vestigios, los cuales pueden ser conocidos a través de los paseos en kayak de la agencia Hidal Kayak.

Durante un par de horas, un guía te llevará por el agua para ver cara a cara una parte importante de la historia minera del primer pueblo mágico de México.

La experiencia tiene un costo de $450 pesos por persona e incluye chaleco, snack e hidratación, kayak, guía, fotos y videos del recorrido.

Más información al WhatsApp: (775) 319 0253.

