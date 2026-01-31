Desde hace 5 ediciones, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA sale de tour para que los aficionados se tomen la fotografía y puedan conocerlo de cerca.

En 2026, el evento deportivo más mediático del planeta regresa por tercera ocasión a México, así que para ir elevando la emoción futbolera, se anunció que el tan anhelado galardón visitará varias ciudades del país.

Te contamos cuáles serán y las fechas en que estará disponible.

¿Cómo es el trofeo de la Copa del Mundo?

El actual trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA fue diseñado a inicios de la década de los 70 por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y fabricado en Paderno Dugnano, cerca de Milán, Italia, por el taller GDE Bertoni.

Foto: FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola

¿Y cuál fue el motivo del cambio de trofeo? Debido a que, en 1970, la selección de Brasil fue la primera en ganar 3 veces el certamen y, por ende, la llamada Copa Jules Rimet (nombrada en honor a un expresidente de la FIFA), tuvieron el derecho de conservar el trofeo real a perpetuidad, tal como el propio Rimet estableció en 1930.

La presea que hoy en día levantan los campeones del mundo es una auténtica obra de arte. Mide 36.8 centímetros de altura y representa un par de figuras humanas sosteniendo la Tierra.

Lee también: 3 lugares misteriosos en el centro de Guadalajara

Tiene un peso de 6.175 kilos, de los cuales 5 son de oro sólido de 18 quilates. Su base de 13 centímetros de diámetro cuenta con un par de anillos de malaquita (de color verde) y la inscripción FIFA World Cup.

Un dato curioso y pocas veces visible es que, debajo de la base, están grabados los nombres de los países que la han ganado y el año en que lo lograron.

¿Qué ciudades de México visitará el tour del trofeo de la Copa del Mundo?

En colaboración con Coca-Cola, el oficialmente llamado Tour del Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA llegará a 9 ciudades de México: Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y la Ciudad de México.

Foto: FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola

Aunque no se ha anunciado oficialmente, se espera que, como en ocasiones anteriores, la experiencia sea con activaciones temáticas, photo opportunities, canchitas de futbol y más.

¿En qué fechas podrás conocer el trofeo de la Copa del Mundo?

De acuerdo con el comunicado compartido por Coca Cola, el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA llegará a nuestro país el 26 de febrero y permanecerá en varias ciudades de México durante 26 días:

Guadalajara: del 28 de febrero al 2 de marzo en el Estadio Guadalajara.

León: 4 y 5 de marzo en Poliforum.

Veracruz: 6 y 7 de marzo en el WTC.

Chihuahua: 9 y 10 de marzo en el Centro de Convenciones.

Querétaro: 11 y 12 de marzo en el Centro de Congresos.

Monterrey: del 14 al 16 de marzo en el Estadio Monterrey.

Puebla: 18 y 19 de marzo en el Centro de Congresos.

Mérida: 21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos.

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio en Utopía Mixhuca.

Además, el 20 de marzo hará una parada especial en la zona arqueológica de Chichén Itzá, uno de los principales atractivos turísticos de México.

Lee también: Así son las impresionantes Grutas de García en Nuevo León

¿Cuánto cuesta la entrada para conocer el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA?

La entrada para conocer el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA es gratuita, aunque es necesario registrarse y participar en un sorteo aleatorio. Si tienes suerte, recibirás un código QR que será tu boleto (doble) a la experiencia.

Si no recibes el código, puedes intentar de nuevo cada 24 horas.

El proceso se hace en la página: coca-cola.com/mx/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters