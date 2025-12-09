Los paisajes montañosos de Nuevo León son impactantes, sobre todo en los alrededores de Monterrey, donde se levantan picos y montañas como el parque La Huasteca o los cerros de La Silla, Las Mitras, Topo Chico y El Fraile.

Dentro de las entrañas de algunos de estos gigantes también existen maravillas naturales, como las Grutas de García.

¿En qué parte de Nuevo León están las Grutas de García?

Este sistema de cuevas se encuentra en el municipio de García, en la Zona Metropolitana de Monterrey, a unos 50 minutos en auto del centro de la capital de Nuevo León.

Foto: Sectur Nuevo León

Se encuentran en la Reserva Natural Estatal Sierra El Fraile y San Miguel, una pequeña cadena montañosa semidesértica y rocosa con picos y crestas abruptas.

A la ‘mitad’ del cerro El Fraile, están las Grutas de García, a las que se puede acceder mediante un sendero panorámico y bien señalizado. La subida a pie toma aproximadamente una hora, mientras que en el teleférico se recorren más de 600 metros de longitud a una altura de 280 metros, con una duración de tan solo 5 minutos.

Así son las Grutas de García en Nuevo León

Sea cual sea la modalidad de acceso, obtendrás vistas increíbles de la región, aunque te recomendamos la opción del teleférico, con panorámicas a vista de pájaro.

Foto: Sectur Nuevo León

Una vez ‘arriba’, hay un impresionante mirador y la entrada principal a las Grutas de García, un sistema de cavernas y formaciones rocosas que, según varios estudios, se comenzaron a formar hace unos 50 millones de años. Sin embargo, no fueron descubiertas hasta 1843 por el fraile Juan Antonio Sobrevilla.

El sistema se compone de 16 bóvedas con distintos tipos de formaciones rocosas como estalactitas, estalagmitas y columnas esculpidas a través del tiempo por la filtración del agua y minerales.

Foto: Sectur Nuevo León

Las hay de distintas edades y tamaños, aunque las más ‘famosas’ son: El Teatro, debido a que asemeja un gran telón; La Octava Maravilla, una columna casi perfecta; y otras que recuerdan un árbol de Navidad, una mano abierta, la cabeza de un gorila o un camello.

También les han encontrado formas muy parecidas a un crucifijo, al rostro de Jesús, a una botella de refresco, al perfil de una rata. Incluso se formó una especie de mirador natural interno de 40 metros de altura y un punto llamado el Salón de la Luz, debido a que tiene un par de orificios en el techo que permiten la entrada de los rayos solares.

El recorrido completo es de unos 2 kilómetros, con partes planas y más de 700 escalones, por lo que te recomendamos caminar con calma para disfrutar de esta maravilla.

Foto: Gobierno de García

En la explanada de acceso al teleférico de las Grutas de García hay un pabellón museográfico inaugurado hace pocos meses, una fuente de chorros y una experiencia inmersiva con visores que muestran el recorrido guiado por las galerías (ideal para personas con discapacidad o adultos mayores).

¿Cuánto cuesta la entrada a las Grutas de García en Nuevo León?

La tarifa de entrada a las Grutas de García depende de la modalidad a elegir:

Si entras por la vereda a pie, el costo de acceso es de $50 pesos por adulto y $40 para niños de 5 a 10 años; si lo haces en el teleférico, es de $190 y $140, respectivamente.

