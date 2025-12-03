El invierno es una de las mejores temporadas para el avistamiento de animales en México. Al país llegan ballenas, tortugas y la emblemática mariposa monarca, uno de los emblemas turísticos y naturales de Michoacán.

En este mismo estado ocurre otra migración: miles de pelícanos borregones llegan a ‘descansar’ a un pintoresco pueblito a la orilla de un lago.

¿Cómo es el pelícano borregón?

El pelícano americano, popularmente conocido como pelícano borregón, es una de las aves voladoras más grandes del mundo.

Foto: Sectur Michoacán

Pesa un promedio de 7 kilos; de pico a cola llega a medir 1.75 metros de longitud y hasta 3 metros de envergadura con las alas extendidas.

Se caracteriza por su largo pico, de hasta 47 centímetros, y patas de color amarillo-anaranjado, así como su tupido plumaje blanco, excepto las plumas en los bordes de las alas, que son negras.

Lee también: Así es el nuevo tren diseñado para ver auroras boreales

Al igual que otros tipos de pelícanos, cuentan con una bolsa gular extensible debajo de su pico, en la cual puede almacenar hasta 11 litros de agua y atrapar varios tipos de peces.

Su tamaño exige una buena y abundante alimentación: consumen hasta 1.8 kilos de pescado todos los días.

¿De dónde viene el pelícano borregón?

Similar a la mariposa monarca, el pelícano borregón llega desde el sur de Canadá y norte de Estados Unidos, ya que habitan regularmente en islas y lagos de agua dulce de estas naciones.

Foto: Sectur Michoacán

Para escapar del frío invernal de esas regiones, recorren cerca de 3,800 kilómetros para llegar a nuestro país, unos 500 kilómetros diarios.

La especie, como muchas aves más, vuela en formaciones en V, una estrategia utilizada para planear largas distancias, pues de esta manera ahorran energía al reducir la resistencia del aire.

¿A qué lugar de Michoacán llega el pelícano borregón?

Aunque se han visto ejemplares del pelícano borregón en la cuenca del río Lerma en el Estado de México, la mayoría de ellos encuentra un refugio temporal en el lago de Chapala, el más grande del país.

Foto: Sectur Michoacán

Aunque se puede ver en comunidades de Jalisco, la mayoría de las aves llega a Petatán, una pequeña comunidad de pescadores de Michoacán, justo al borde del lago, en el municipio de Cojumatlán de Régules.

Desde el pequeño malecón es posible avistar hasta 20,000 pelícanos.

El mejor momento para verlos es por la tarde-noche, cuando los pescadores los alimentan, haciendo que se acerquen a las orillas del lago.

Foto: Sectur Michoacán

Además, hay algunos embarcaderos en los que se ofrecen paseos en lancha para observarlos mientras reposan sobre el agua o cuando emprenden el vuelo, dando lentos y vigorosos aleteos debido a su tamaño.

El destino turístico más cercano es el pueblo mágico de Jiquilpan (Michoacán), a unos 45 minutos en auto; el pueblo mágico de Mazamitla (Jalisco) está a poco más de 1 hora; Guadalajara a 2 horas con 15 minutos y Morelia a poco más de 3 horas.

¿Cuándo ver al pelícano borregón en Michoacán?

Como mencionamos, al igual que la mariposa monarca, el pelícano borregón llega a Michoacán en la temporada invernal, pues ‘huyen’ de las bajas temperaturas en Estados Unidos y Canadá.

Lee también: Termas de San Joaquín: aguas termales en el desierto de Coahuila

Su periodo de avistamiento inició a finales de octubre y se extenderá hasta mediados de marzo, siendo diciembre y enero los meses con mayor concentración.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters