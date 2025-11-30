Aunque el Desierto de Chihuahua pareciera un territorio inhóspito, es uno de los ecosistemas más maravillosos del país. En él existen maravillas como el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, el Cañón del Pegüis, la Zona del Silencio y las Dunas de Samalayuca.

¿Imaginarías que en sus áridas tierras también fluyen aguas termales? No muy lejos de Saltillo y Monterrey se encuentra Termas de San Joaquín, un oasis en medio de un valle prácticamente inhabitado.

Se trata de un centro turístico que combina un hotel wellness o de bienestar y un balneario de aguas termales.

¿Dónde están las Termas de San Joaquín?

Termas de San Joaquín está en la parte este de Coahuila, casi en los límites con el estado de Nuevo León.

Foto: Termas de San Joaquín

Está en un valle desértico, aproximadamente a 1 hora con 20 minutos en auto desde Saltillo y a 1 hora con 40 minutos de Monterrey.

Lee también: Disfruta de las aguas termales del pueblo mágico de Chignahuapan

¿Cómo es Termas de San Joaquín en el desierto de Coahuila?

Hace más de 100 años se descubrieron las aguas termales de lo que sería Termas de San Joaquín. De esa época aún sobreviven algunas construcciones estilo hacienda del norte del país, con muros de rocas, vigas de madera, piso de barro y jardines de cactáceas.

Sin embargo, el principal atractivo se esconde bajo tierra: un salón subterráneo con bóvedas de ladrillo y columnas de piedra, muy al estilo de las antiguas termas romanas.

La luz, los arcos y la alberca no solo crean un ambiente de relajación, también te transporta a otras épocas y culturas.

Foto: Termas de San Joaquín

Ahí, hay un par de albercas grandes y 3 tipo jacuzzi (hasta para 5 personas), cuyas aguas sulfurosas de color turquesa alcanzan temperaturas de 38 °C y hasta de 46 °C.

El silencio en las pozas es indispensable, pues el concepto de las aguas termales es la desconexión y el equilibrio físico y mental.

Foto: Termas de San Joaquín

Para una mejor experiencia, se recomienda hacer inmersiones de 15 minutos y luego darse una ducha de agua fría o un descanso. Después se repite el proceso.

¿Qué más hacer en las aguas termales del desierto de Coahuila?

Aunque las inmersiones en las aguas termales de Termas de San Joaquín son la principal experiencia en este balneario y hotel del desierto de Coahuila, hay más actividades para complementar tu experiencia en este paisaje árido.

Los fines de semana se organizan las ‘veladas astronómicas’ en el observatorio de la propiedad a cielo abierto. Un astrónomo experto guía a los visitantes para ubicar estrellas, constelaciones y planetas.

Debido a la baja contaminación lumínica en la región, es posible avistar cielos estrellados sin necesidad de equipo especial.

Foto: Termas de San Joaquín

También puedes solicitar recorridos en bicicleta por las instalaciones del hotel o fuera de la propiedad; caminatas al amanecer para aprender sobre la flora y fauna del desierto, y visitar el mirador escénico con panorámicas hacia las montañas.

No podía faltar el spa, con un menú de masajes, tratamientos faciales y corporales y sesiones de temazcal de piedra.

Foto: Termas de San Joaquín

Termas de San Joaquín tiene un hotel estilo hacienda. Todas sus habitaciones tienen veigas de madera y piso de loza, y están equipadas con baño privado, televisión satelital, aire acondicionado, calefacción y algunas cuentan con cocina completa.

¿Cuánto cuesta entrar a las aguas termales en el desierto de Coahuila?

Ingresar a las aguas termales de Termas de San Joaquín tiene un costo de $295 pesos por persona.

También hay un day pass de $850 pesos para mayores de 6 años y $385 para niños de 1 a 5 años. Incluye acceso a la alberca de agua dulce, canchas deportivas, mesa de ping pong, gimnasio y comida.

Lee también: Maguey Blanco, un balneario de aguas termales en Hidalgo

El hospedaje para 2 personas, por noche, comienza en los $3,950 pesos.

Más información al WhatsApp: (81) 1988 8107 o en el sitio web: termasdesanjoaquin.com.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters