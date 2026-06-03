Nezahualcóyotl, Estado de México – “¡Ya me tienes hasta la madre!”, gritaba una mujer mientras azotaba con un cinturón a su propio hijo, amarrado a un poste en la esquina de calle 17 y Amanecer Ranchero, colonia Esperanza, en Ciudad Nezahualcóyotl.

Los golpes resonaban en la vía pública ante el asombro de los vecinos de esa comunidad nezatlense.

Entre cada azote, el joven suplicaba visiblemente adolorido:

—Mamá, ya no! Por favor, mamá, ya no me pegues más… ¡duele!

—¡Mamá, perdóname… ya no lo voy a hacer… por favor, basta!

La mujer, visiblemente furiosa, no cesó el castigo a su propio vástago.

—¡Te voy a dar una lección para que no vuelvas a robar, hijo de la chingada!

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El incidente comenzó cuando mototaxistas de calle 18 y Amanecer Ranchero detuvieron al joven al sorprenderlo cuando robaba una bocina.

Lo subieron a uno de los mototaxis para que no escapara y le exigieron que les dijera dónde vivía. En un principio pensaban lincharlo.

El muchacho dio la dirección de su domicilio en la colonia Benito Juárez y el número telefónico de su madre.

Uno de los que lo detuvieron le habló a su progenitora y unos minutos después llegó la mujer al lugar.

Recuperó la bocina y la devolvió a sus dueños. Fue entonces cuando decidió impartir su particular “justicia”.

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Se dirigió a los mototaxistas y le pidió que lo amarraran a un poste.

Los conductores accedieron a la petición. Una vez que el joven quedó inmovilizado contra el poste, la madre sacó un cinturón y comenzó la golpiza frente a varios testigos, mientras exclamaba “¡Ya me tienes hasta la madre!”.

Tras varios minutos de agresiones y ruegos del hijo, la mujer consideró suficiente la lección, lo desató y se lo llevó con ella.

Al arribar elementos de la Policía Municipal, alertados por reportes de un posible linchamiento, tanto la madre como el joven se negaron rotundamente a proporcionar sus datos personales y abandonaron el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Investigación del Delito de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, no se ha presentado ninguna denuncia formal.

Las autoridades recaban testimonios de los mototaxistas y vecinos que presenciaron los hechos.

“Ya me tienes hasta la madre!” Le grita a su hijo mientras lo golpea con un cinturón por robar una bocina en la colonia Esperanza en Neza pic.twitter.com/nw8flg8vyH — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) June 3, 2026

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