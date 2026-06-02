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Ante el cerco con vallas de metal en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, la única opción para los transeúntes es una entrada controlada entre las calles de Tacuba y República de Brasil.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital confirmó que ese filtro funciona como entrada y salida.
“Vamos formados, no se metan”, gritan algunas de las personas que esperan su lugar para ingresar a la Plaza de la Constitución; mientras los policías conceden el paso en bloques de 30 transeúntes aproximadamente.
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Una vez dentro del cerco, los pocos negocios abiertos están semi vacíos, pero la mayoría permanecen con las cortinas de metal abajo.
Además, la Plaza de la Constitución está cercada con estructuras de metal de color gris, donde continúan los trabajos de lo que será el FIFA Fan Fest.
La mayoría de las personas concentran su movilidad entre el corredor que va de 16 de septiembre hasta Tacuba, ya que trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios continúan colocando más vallas metálicas para limitar el acceso al perímetro.
“Yo iba a la calle de Corregidora, atrás de la Catedral, pero no puedo pasar, y eso que ya le di toda la vuelta”, comentó una señora que iba acompañada de su hijo.
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El caos no termina ahí, ya que la fila para salir del perímetro es mucho más larga que para entrar, puesto que va desde la intersección de Cinco de Mayo y Allende hasta Palma y Tacuba.
Al medio día se manifestaron comerciantes joyeros de la zona ante las afectaciones a sus negocios, sin embargo, levantaron el bloqueo en Eje Central y Avenida Juárez con el acuerdo de que mañana se permitirá el libre tránsito al Centro Histórico.
En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan instalados en un plantón con casas de campaña en la calle Cinco de Febrero y aledañas.
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dmrr/cr
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