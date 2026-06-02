El Gobierno capitalino, a través de la Jefatura de Gobierno publicó los decretos con los que se declara a los ahuehuetes Río Magdalena, y al ejemplar San Diego Churubusco, ambos ubicados en la alcaldía Coyoacán, como Patrimonio Natural de la Ciudad de México.

Con estas publicaciones, suman 10 árboles centenarios de la lista de 12 ejemplares que anunció la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) el año pasado.

A los ejemplares que fueron declarados este martes 2 de junio a través de una publicación en la Gaceta Oficial, se suman los ahuehuetes “Tacuba”, localizado en avenida Marina Nacional, en la Miguel Hidalgo, así como a otro ejemplar ubicado en el Parque España, en la Cuauhtémoc.

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Estos decretos se suman a los que expidió la semana pasada con los que declaró como Patrimonio Natural de la Ciudad de México a los ahuehuetes “Juarista”, localizado en el Paseo de la Reforma; uno ubicado en el Jardín Ramón López Velarde; otro más localizado en el Jardín de San Fernando, en la colonia Guerrero y uno ubicado en la Glorieta de Ahuehuetes en Azcapotzalco.

Asimismo, en agosto de 2025, el Gobierno de la CDMX emitió los decretos para declarar a los árboles “Laureano”, un laurel de la India de 115 años ubicado en la Benito Juárez, así como al “Viejo del Agua”, el ahuehuete centenario de Santa Catarina, Azcapotzalco.

vr