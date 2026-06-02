América Damar, habitante de la alcaldía Cuajimalpa, salió a la papelería la noche del lunes, pero debido a la cantidad de agua que se precipitó, fue arrastrada por la corriente que se formó en la calle, hasta que fue rescatada por vecinos y pudo ser llevada a un hospital, donde se encuentra delicada de una fractura expuesta y de varios golpes.

La joven estudiante y trabajadora de 24 años de edad también es madre de dos menores, explicó su mamá, Elizabeth Ruiz.

"Salió sólo a la papelería y le agarró la lluvia y lo poco que pude platicar con ella es que se subió a las cortinas que están por la papelería, escucho un estruendo y fue cuando vio mucha agua y se la llevó", relató.

America fue arrastrada por el agua que se desbordó desde la calle 21 de Marzo, en la colonia Cuajimalpa, luego de que un muro se reventó. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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América fue arrastrada por el agua que se desbordó desde la calle 21 de Marzo, en la colonia Cuajimalpa, luego de que un muro se reventó, lo que también dejó daños en varias casas de la zona.

La mujer quedó atrapada entre los autos que quedaron al final de la calle y fue rescatada luego de gritar por ayuda, relataron vecinos y su familia.

Al presentar una fractura expuesta en uno de sus pies, así como varios golpes en rostro y pecho, fue llevada a un hospital a bordo de una patrulla.

La mujer quedó atrapada entre los autos que quedaron al final de la calle y fue rescatada luego de gritar por ayuda. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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"Había llegado con hipotermia, la tenían con lámparas para generar calor, les costó subir sus signos vitales y estaba delicada pero estable, lo que les preocupa es su pie que no vaya a tener una infección, le iban a hacer tomografía y rayos X", dijo Elizabeth.

La mamá de América pide que autoridades médicas brinden la mejor atención para su hija, afectada por las lluvias registradas el lunes en Cuajimalpa.

"Quiero que esté bien, que la atiendan como debe ser ahí donde está, no me interesa más que tener ese apoyo, que me la atiendan", relató en entrevista con EL UNIVERSAL.

vr/cr