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Tras más de dos horas de bloqueo sobre Eje Central y avenida Juárez, comerciantes joyeros liberaron la vialidad con la advertencia de volver a cerrar en caso de que el gobierno local no quite las vallas metálicas del Centro Histórico de la Ciudad de México.
“Nos dijeron que van a permitir el paso al Zócalo, pero si no cumplen, aquí estaremos otra vez”, sentenció Guadalupe Díaz, quien trabaja en una joyería cercana al Zócalo capitalino.
Desde las 12 del día, los locatarios se manifestaron debido a las afectaciones que tienen sus negocios por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
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En ese sentido, Concepción, una de las inconformes, explicó que no ha podido laborar desde hace dos días. “Ayer se cerró el local y hoy también, no sabemos qué va a pasar. Mi patrón tampoco sabe qué vamos a hacer, por eso nos venimos a manifestar”.
En entrevista para EL UNIVERSAL, agregó que desde ayer ella y varios de sus compañeros hicieron fila en la calle de Tacuba para ingresar al Centro Histórico sin éxito.
En un caso similar, Estela Escobar refirió que la joyería donde trabaja no abre desde el domingo pasado. Además, dijo que las ventas han bajado drásticamente desde la semana pasada. “Nos íbamos sin persignar”.
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Tras la liberación de la vialidad, la línea 1 del Trolebús opera de manera habitual de la Central del Norte a la del Sur.
vr/cr
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