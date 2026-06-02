La alcaldía Cuajimalpa comenzó con un censo para atender a las familias que sufrieron daños en sus viviendas tras las fuertes lluvias de este lunes.

El alcalde Carlos Orvañanos calificó el fenómeno, que dejó saldo blanco, como una tormenta atípica que, según vecinos e ingenieros hidráulicos de la zona, no se registraba con una magnitud similar desde hace 15 y 20 años.

El edil destacó la coordinación que se estableció desde las primeras horas con el Gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que envió maquinaria, personal especializado y equipos de apoyo para liberar vialidades y auxiliar a las familias afectadas.

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Asimismo, reconoció la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que activó el Plan DN-III-E en las zonas más afectadas.

Precisó que una de las mayores afectaciones se registró en San Pablo Chimalpa, donde el volumen de granizo provocó daños en viviendas, calles y espacios deportivos. También reportó afectaciones importantes en Aguatenco, Las Galicias y diversas vialidades de la zona centro de Cuajimalpa.

De manera preliminar, informó que alrededor de 50 familias presentan daños en sus viviendas, entre ellos deslaves, caída de muros y pérdida de enseres domésticos.“Estamos levantando un censo para iniciar ya un proceso de reconstrucción y de apoyo a las viviendas damnificadas”.

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Orvañanos también destacó la solidaridad de los vecinos, quienes desde la noche y la madrugada colaboraron en labores de limpieza, retiro de granizo y apoyo a las familias afectadas.

Habilitan centro de acopio y albergue en Deportivo Morelos

Como parte de la estrategia de atención, la alcaldía habilitó un centro de acopio y albergue temporal en el Deportivo Morelos, ubicado sobre la calle Castorena, además de otros dos centros de recepción de ayuda, uno en la explanada de la alcaldía y uno más en el Parque San Francisco.

Las autoridades solicitan principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y cobijas para apoyar a las familias afectadas.

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El alcalde Carlos Orvañanos informó que los recorridos de supervisión continuarán durante las próximas horas y pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier emergencia a través de Base Plata (56 3857 9540), Protección Civil (55 5813 8272) y de las redes sociales institucionales.

Cuajimalpa inicia censo por daños tras tormenta histórica; al menos 50 familias resultaron afectadas. Foto: Especial

50 viviendas afectadas, colapso de muro y corriente arrastran vehículos

Las lluvias de la noche del lunes al poniente de la capital dejaron afectaciones en al menos 50 casas de varias colonias de la alcaldía Cuajimalpa, indicó personal de la alcaldía.

Una de las zonas más afectadas fue la colonia Cuajimalpa, donde un muro de contención colapsó dejando daños en al menos cuatro viviendas, además de que decenas de inmuebles se inundaron, varios coches fueron arrastrados por la corriente y una mujer termino hospitalizada.

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El muro que cayó se encuentra ubicado sobre la calle 21 de Marzo, y era perimetral en un predio donde habitan varias familias.

Tres de las casas dentro del predio resultaron severamente dañadas en su estructura, pero sin personas heridas.

"Nunca habíamos sufrido una lluvia o daños así", dijo la señora Isabel, habitante del lugar.

Dos de las casas dañadas estaban desocupadas y una más estaba habitada por siete personas.

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El cauce del agua fue tal que arrastró cuesta abajo al menos ocho vehículos por la calle Camino a Ahuatenco.

Una vecina que salió a la papelería, la noche del lunes, al momento que el muro colapsó, fue arrastrada por la corriente y terminó entre los autos, informaron vecinos.

Familiares de la víctima, de nombre América, indicaron que fue llevada en una patrulla a un hospital, debido a que ninguna ambulancia llegaba a la zona.

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"Está con una fractura en su pierna y le están haciendo revisión para descartar más heridas", dijo Daniel, primo de América.

Los vecinos afectados indicaron que a 12 horas de las precipitaciones no habían recibido ayuda para limpiar sus viviendas o para revisar daños estructurales.

"Supuestamente nos iban apoyar el día de hoy, no hay nadie, no ha llegado nadie a apoyarnos y estamos en espera de poder ver si se va habitar la casa o qué procede", dijo la vecina, Elizabeth Salazar.

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Alcaldía asegura haber desplegado equipos colonia por colonia

Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa informó a través de un comunicado que las lluvias afectaron toda la demarcación.

"Por lo que los equipos de respuesta se desplegaron colonia por colonia para atender reportes ciudadanos y prevenir riesgos mayores".

Además de que "en las labores participaron al menos 70 elementos, 40 unidades y 12 equipos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de cinco vehículos con 10 elementos de Protección Civil y bomberos. A estas tareas también se incorporaron el Ejército y la Guardia Nacional para fortalecer las labores de apoyo".

LL