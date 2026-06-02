La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la venta de artículos “clonados” o “piratas” relativos al Mundial de Futbol superaría los 400 millones de pesos.

En un comunicado, explicó que lo anterior afecta a las marcas registradas y al comercio legal, así como a la recaudación de impuestos -como el IVA- en más de 64 millones de pesos, sólo en la capital del país.

En ese sentido, el organismo empresarial calculó que el mercado de "clones", en especial el de playeras y balones, podría crecer exponencialmente. Además, dijo que la venta de este tipo de mercancías escalaría hasta el 25% de los ingresos del comercio informal en el Centro Histórico.

Lee también Mundial 2026: Taxis de plataforma, los más usados para traslados aeroportuarios, revela estudio; señalan limitación en aeropuertos

Por lo tanto, la Canaco CDMX consideró que es necesaria una estrategia de contención más grande para evitar que el mercado ilegal abarque la demanda durante el evento deportivo.

El presidente de la cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, reconoció que han habido acciones en contra de la pirataería, como el aseguramiento de más de 80 mil productos apócrifos de la FIFA y marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico, con un valor estimado en 15.3 millones de pesos.

Sin embargo, Gutiérrez Camposeco consideró que este tipo de productos no sólo están en dicha zona de la capital, ya que hay una proliferación de locales dedicados a la venta de productos asiáticos en diversos puntos de la ciudad.

Lee también Revelan uniformes que usará México en sus tres partidos del Mundial 2026

Acotó que a estas estimaciones se le tendrían que agregar la venta de estos productos en tianguis en la zona metropolitana, cuya cifra es difícil calcular debido a la dinámica de esta actividad comercial.

“(La Canaco CDMX) ha señalado en diversas ocasiones que la piratería desvía ingresos hacia el comercio ilegal e informal, afecta la recaudación de impuestos y pone en riesgo al consumidor con productos que no cumplen con las normas de seguridad vigentes”, subrayó.

Por lo tanto, propuso una serie de acciones para contrarrestar esto como realizar operativos contundentes contra el contrabando y la piratería; revisar los portales dedicados a la venta de camisetas, souvenirs y accesorios deportivos referentes al Mundial; mejorar las inspecciones en el despacho aduanal, así como ampliar el uso de la bases de datos de propiedad intelectual.

LL