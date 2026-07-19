Ven “La Odisea” de Nolan en todos lados menos IMAX

Finalmente se estrenó en cines la esperada adaptación que hizo el director Christopher Nolan sobre “La Odisea”. La película que dura tres horas y tiene un reparto lleno de estrellas de Hollywood -de Matt Damon a Tom Holland, Zendaya o Anne Hathaway-, está filmada para ser proyectada en pantallas IMAX. Así lo decidió Nolan, quien desde chico gustaba ver documentales en ese formato, y después de años de trayectoria y avances tecnológicos logró llevar una película a ese mismo sistema.

Antes, las cámaras para IMAX eran demasiado ruidosas para usarlas en escenas con mucho diálogo y hace poco se desarrolló de un silenciador para la cámara al que llaman “the blimp”. Aunque eso no hizo que la filmación estuviera libre de retos, pues el “blimp” hizo que la cámara pesara 136 kilos. Además, la película debía recargarse cada dos minutos y medio a tres minutos. Y tuvieron que establecer un sistema de espejos para que los actores pudieran verse entre sí alrededor de la gran cámara mientras filmaban una escena.

“La nitidez, la claridad y la profundidad de la imagen no tienen comparación”, dijo Nolan a la agencia AP en 2023. “El titular, para mí, es que al filmar en película IMAX 70 mm, realmente haces que la pantalla desaparezca. Obtienes una sensación de 3D sin las gafas. Tienes una pantalla enorme y estás llenando la visión periférica del público. Los sumerges en el mundo de la película”.

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Son pocos los cines que proyectan películas en IMAX, por lo que usuarios de redes sociales han encontrado alternativas para ver la película, como a Nolan “realmente” le hubiese gustado.

Foto: Vía X.

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Argentina vs. España: la final del Mundial de Futbol 2026 de la que todos desconfían

Hoy, a las 13 horas de Ciudad de México, ante unos 80 mil espectadores en el MetLife Stadium, se disputará la final del Mundial de Futbol 2026 entre España y Argentina, este último contrincante era esperado desde inicios del torneo debido a las críticas y señalamientos sobre que tanto el arbitraje y la FIFA lo han favorecido –dicen las malas lenguas.

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Para algunos, la postura es ‘que todos ganen, menos Argentina’, para otros tantos resulta una final poco interesante, mientras que otros pocos están sorprendidos por las coincidencias de la vida que reúnen de nuevo a Lionel Messi y a Lamine Yamal, jugadores que se conocieron cuando el español era un bebé, y que ahora son rivales.

¿Quién ganará? Muchos ya dan por hecho que la copa será para Messi y los otros jugadores argentinos.

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Foto: Vía X.

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Con información de AP

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