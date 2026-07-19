TV Azteca y Pedro Sola fueron tendencia durante la semana, luego de que el conductor de "Ventaneando" dijera que no le gusta ver perros en lugares públicos e incluso los envenenaría. Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, de inmediato lo regañó afirmando que eso no representaba el pensamiento de la empresa. Y Pati Chapoy, quien también se rió con el comentario de Sola, por lo que también fue criticada, tuvo que leer en vivo el posicionamiento oficial de la compañía, en el que se informó de la implementación de un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a todos los equipos de la empresa, con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

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Marcas "castigan" a "Ventaneando"

Pero el daño ya estaba hecho y varias marcas optaron por retirar su publicidad del programa de espectáculos, siendo Panditas, Clorets, Halls y Trident, de la multinacional Mondelēz International, las primeras de ellas. Por medio de un comunicado, las compañías reprobaron cualquier forma de violencia, maltrato animal o crueldad hacia los animales, pues las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Otras marcas aprovecharon el incidente como Hellmann's, que hace años tuvo un problema con Sola, que en una mención pagada se equivocó y dijo una mayonesa de la competencia. “Ni me lo mencionen, hace mucho que no hablamos”, luce una mayonesa con manos sosteniendo un cartel, subida a la cuenta oficial de Instagram.

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Se le junta todo a Pedro Sola

La bola de nieve fue creciendo y la asociación "Va por sus derechos" dio conocer que denunció formalmente a Pedro Sola por los presuntos cargos de apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito. La denuncia se interpuso el pasado 10 de julio ante la Fiscalía General de la República, y además de Sola, va dirigida hacia quien resulte responsable por apoyar sus palabras. A eso se sumó las más de 10 cartas circulando en Change.org, en donde cibernautas piden desde el despido del conductor y de Paty Chapoy, hasta la cancelación definitiva del programa. En redes sociales comenzaron igual a circular fotos de Sola donde presuntamente se le ve en estado depresivo tras los días que ha vivido. Por cierto que, para de alguna manera atenuar el conflicto, TV Azteca difundió un video del conductor visitando un refugio para perros maltratados y abandonados. “Estuve a punto de llorar”, dijo Sola.

Muere Elsa Aguirre, estrella de la Época de Oro

La noticia triste fue el fallecimiento, a los 95 años de edad, de la actriz Elsa Aguirre. Quien fuera uno de los rostros más vistos durante la Época de Oro del Cine Mexicano, vivió los últimos años en Morelos, donde se dedicaba al yoga, a la meditación, a bañarse en ríos y al vegetarianismo. Dejó una filmografía corta porque en algún momento optó por retirarse de la vida actoral, aduciendo que no era ella la que aparecía en pantalla. "Una mujer decente", "Pancho Villa y la Valentina" y "Cuidado con el amor", donde actuó al lado de gente como Pedro Infante y Rafael Baledón, quedaron para siempre en la retina del público. Roberto Fiesco, productor y quien escribió el libro biográfico de Elsa, "La mujer que yo amé", la calificó como la gran belleza criolla del cine mexicano. La actriz dejó inconclusas sus memorias que estaba escribiendo. Su ahijado informó que la última voluntad de la actriz fue que sus cenizas fueran depositadas en un lugar alto, aunque no especificó el sitio. El próximo miércoles la Cineteca Nacional le rendirá un homenaje con un conversatorio.

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Las ultimas fotos que la actriz Elsa Aguirre publicó en su cuenta de Facebook.

Muere Mauro, el hijo de Aylín Mujica

Mauro, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, murió. “Estoy devastada”, escribió la protagonista de "Yacaranday", "Sin senos no hay paraíso" y "Velvet: Nuevo Imperio". Mauro, de 35 años y quien había construido una carrera como DJ y productor musical, presuntamente habría muerto por complicaciones de una neumonía. Su mamá recibió la noticia mientras se encontraba participando en el reality "Top Chef VIP" para Telemundo. Por su parte, el papá de Mauro, el músico Osamu Menéndez, ocupó su red social para decir que estaba yendo en avión a buscar el cuerpo de su hijo, fallecido en Barbados. Aylín ha tenido hijos con distintas parejas.

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