De acuerdo con la Encuesta de Movilidad y Percepción del Mundial 2026, las plataformas de movilidad como Uber, DiDi e InDrive, ya son el medio de transporte más utilizado para traslados aeroportuarios, con 48% de preferencia entre los viajeros que vuelan, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU, por sus siglas en inglés)

Después de las plataformas de movilidad está el auto particular con 26.5% de las preferencias; el transporte público con 13% y el taxi autorizado con 12.5%.

Entre quienes usan plataformas, Uber tiene 70% de preferencia.

The CIU presentó los hallazgos del estudio "Movilidad Urbana ante el Mundial 2026: Retos, Demanda y el Rol de las Plataformas Digitales en México", el cual integra un modelo de estimación de impacto económico y los resultados de la Encuesta de Movilidad y Percepción del Mundial 2026.

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Rechazan limitación a taxis de plataforma en aeropuertos

El estudio destaca que, para millones de visitantes, el aeropuerto será el primer contacto con México durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Y la postura de los usuarios frente a las restricciones de acceso de las plataformas de movilidad a los aeropuertos es que 3 de cada 4 encuestados rechazan que la autoridad limite a las plataformas de movilidad recoger pasajeros en terminales aéreas.

En el contexto mundialista donde los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán flujos extraordinarios de pasajeros, limitar el acceso a plataformas podría generar cuellos de botella, insatisfacción entre los visitantes y deterioro de la experiencia de llegada al país, destaca el estudio.

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Por su parte, Gonzalo Rojon, director de Análisis The CIU, señaló que limitar la operación de las plataformas en los aeropuertos durante eventos como la Copa Mundial y en un futuro resultaría en una imagen negativa hacia el exterior.

De acuerdo con estimaciones de The CIU, el Mundial generará una derrama económica directa cercana a los 2 mil 570 millones de dólares para las tres sedes mexicanas, equivalente a 0.13% del PIB, con la generación de aproximadamente 105 mil empleos temporales.

Esta cifra no incorpora efectos multiplicadores indirectos ni inversión en infraestructura.

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The CIU estima un incremento de entre 9% y 25% en los viajes por aplicación, con 2.5 millones de viajes adicionales por ciudad durante el Mundial.

Además, 51% de los usuarios condiciona su asistencia a estadios y zonas para fans a la disponibilidad de Uber, lo que convierte a la plataforma en un habilitador directo de la participación en el evento y de la derrama económica asociada.

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