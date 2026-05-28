Ante la entrada de importaciones de mercancía ligada con la realización del Mundial de Futbol FIFA 2026, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y directivos de empresas patrocinadoras avanzan en la detección de productos piratas que pretenden venderse en el mercado.

En entrevista, al término de su participación en la Asamblea del 40 Aniversario de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, dijo que han identificado embarques que pretenden internarse al país que traen mercancía ilegal.

“Hemos estado haciendo una colaboración muy grande tanto con la FIFA como con las marcas que representan y patrocinan el evento. Hemos tenido varias detecciones y tenemos un trabajo constante para que las marcas y empresas determinen cuando es y no es algo suyo”, añadió el funcionario.

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Dijo que para detectar la entrada de mercancía ilegal llevan a cabo un seguimiento constante y a diario.

Prevén reducción de tiempos en Aduanas con digitalización de procedimientos

Además de que trabajan en un plan para digitalizar los procedimientos de importación y exportación en las aduanas del país.

“Es parte de nuestro plan maestro de digitalización y revisión no intrusiva, eso favorece tanto la seguridad como las revisiones en las aduanas y agilidad en las mismas”, explicó Romero Gutiérrez.

Ese plan se implementó en las 20 aduanas más grandes que tiene México, entre las que están la de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Reynosa, Colombia, Piedras Negras, Matamoros, Mexicali, Agua Prieta, entre otras.

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Dijo que producto de este plan para agilizar los procedimientos y trámites de comercio exterior en las aduanas “esperamos una reducción de tiempos significativa y esperamos un aumento en la recaudación de más o menos 7% y todo esto va a impactar en la calidad del servicio que ofrecemos las aduanas”.

Sobre la entrada de mercancía asiática tras la imposición de aranceles, dijo que tuvieron pedimientos y cifras de importación similares en el primer trimestre del año.

Añadió que mantienen vigilancia en las aduanas en torno a todos los productos, pero con especial interés para los sectores sensibles que son los textiles e hidrocarburos, en donde hay un seguimiento al comportamiento de las importaciones.

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