A casi tres meses de que entró en vigor la nueva Ley Aduanera, se espera tener un sistema aduanero cada vez más sano, que se reduzca el contrabando, el ingreso de mercancía prohibida se cumpla con la normatividad y se reduzcan las operaciones ilícitas.

Si bien hay avances con la nueva legislación, es necesario trabajar en la facilitación comercial, porque hay algunos actores de comercio exterior que dicen que subirán los costos para realizar operaciones de importación y exportación, dijo el socio director de ADN Abogados y Asesores de Negocios, Arturo Hernández de la Cruz.

“Las directrices de la reforma están muy claras... no es para facilitar, no es para otra cosa, más que para fomentar el combate a los ilícitos. Y en ese sentido creo que se generan algunas posiciones muy hacia adelante, como, por ejemplo, regular más a los agentes aduanales, regular más a los importadores...”, explicó.

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Agregó que se tratará de reducir ilícitos como la elusión y evasión fiscal, por otro lado, combatir el contrabando y la subvaluación de mercancía.

El también autor del libro “Análisis Integral de las Reformas Aduaneras 2026, Cambios en Ley Aduanera y Reglas Generales de Comercio Exterior” dijo que hay más controles y mayores sanciones para reducir las operaciones ilícitas y lograr tener un “sistema cada vez más sano”.

Los cambios hechos a la legislación incrementaron las sanciones, ante se pagaban entre 70% y 100% del valor de la mercancía y ahora subió a entre 250 y 300% la multa para los siguientes supuestos: cuando se trate de mercancía prohibida para importarse o exportarse; para empresas maquiladoras que realicen la importación temporal de mercancías que no se encuentren amparadas en su programa.

Hay multas también cuando no se cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias en la importación o exportación siempre que no se trate de vehículos.

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También se les impondrá multa cuando en un proceso de comercio exterior se esté en un proceso de reconocimiento aduanero y la mercancía no se encuentre en el lugar señalado y cuando sea falso o inexistente el nombre del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador.

Agregó que otro de los cambios es el que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se va a encargar de hacer análisis de datos con la información de los pedimentos que tienen las aduanas para hacer análisis de riesgos, harán convenios con el SAT, con la Agencia Nacional de Aduanas de México, con los gobiernos de los estados para poder hacer mayor análisis de lo que entra y sale por las fronteras, porque solamente el año pasado se realizaron 21mil 500 millones de pedimentos.

Añadió que “se va a conformar un consejo aduanero que es una figura nueva que va a tener funciones importantes para determinar si un agente aduanal se suspende y cancela, si a un almacén se le retira la autorización o se renueva”, entre otras acciones.

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