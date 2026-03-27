El dólar estadounidense arrebata terreno a la mayoría de monedas este viernes, pero principalmente a la rupia india y al peso mexicano.

El tipo de cambio alcanza los 18.14 pesos por dólar y es el nivel más alto desde el pasado 11 de diciembre, de acuerdo con las negociaciones internacionales que reporta Bloomberg.

El peso mexicano se deprecia 1.1% y es la segunda divisa con peor desempeño durante la jornada, sólo por detrás de la rupia india.

Al menudeo, la divisa de EU se vende en 18.56 pesos, 18 centavos por arriba del jueves; se trata también del precio más caro desde que comenzó 2026.

Lee también Analistas privados calculan un dólar más caro para este año

El tipo de cambio alcanza los 18.14 pesos por dólar y es el nivel más alto desde el pasado 11 de diciembre. Foto: IStock

Nerviosismo por el conflicto en Medio Oriente impulsa al dólar

De acuerdo con analistas de Monex, el nerviosismo geopolítico en Medio Oriente impulsa al dólar y los participantes del mercado están a la espera de novedades durante este fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo para que Irán llegue a un acuerdo o se enfrente a más ataques, afirmando que las conversaciones con el país persa van muy bien.

El analista de Mercados EBC Financial Group, Felipe Mendoza, señaló que los mercados globales operan bajo un entorno de “miedo extremo”.

Estrategas de Banorte también destacaron que China abrió una investigación comercial sobre Estados Unidos, antes de la cumbre prevista entre Trump y Xi Jinping en mayo.

Lee también Petróleo mexicano llega a 91.84 dólares

La directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres, opinó que no sólo el conflicto en Medio Oriente está depreciando a la moneda nacional, sino también el sorpresivo recorte a la tasa de interés que anunció ayer el Banco de México, ya que restó atractivo a las inversiones en pesos mexicanos.

Los petroprecios suben casi 5% mientras que las bolsas de valores de México y Estados Unidos caen de manera generalizada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc