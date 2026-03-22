El dólar despidió el viernes en 17.91 pesos después de tocar las 17.10 unidades durante momentos del pasado 23 de febrero, indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El consenso del sector privado ajustó su pronóstico para el tipo de cambio de 18.18 a 18.35 para el cierre de este año, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Grupo Financiero BX+ es la institución más pesimista, al proyectar 19.10. En el otro extremo, como los optimistas, se encuentran Morgan Stanley y HSBC, que prevén 17 unidades.

Estrategas de Banorte dijeron que la severidad e incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente es el principal catalizador en los mercados financieros y calculan una paridad de 18.10 al finalizar el presente año.

Reconocen que las últimas noticias señalan una poca probabilidad de una resolución rápida del conflicto militar, lo que puede mantener la dinámica reciente, en la que el dólar ha sido de los pocos espacios beneficiados del contexto.

Sin embargo, de extenderse el conflicto, una probable validación del sesgo a subir tasas de interés por parte de los bancos centrales de países con economías desarrolladas también puede generar efectos y limitar un alza más fuerte del dólar, indicaron en Banorte.

De manera general, señalaron que se ha presentado una depreciación mayor en las divisas de economías más expuestas al desabasto regional de energéticos, lo cual explica parcialmente la resiliencia relativa del peso mexicano.

Estiman que la paridad rondará entre 17.65 y 18.15 pesos por dólar durante esta semana.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo el viernes en 18.38 pesos en ventanillas de Banamex.

Optimismo bursátil

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acabó el viernes en 64 mil 135 puntos y fue su peor cierre desde el pasado 19 de diciembre.

Con este resultado, el principal indicador del mercado accionario borró toda la ganancia acumulada durante 2026 y ahora arrastra una pérdida de 0.3%.

La directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres, expuso que este movimiento refleja una salida de capitales más agresiva de la BMV dado que el entorno global sigue dominado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el petróleo, la inflación y las decisiones de los bancos centrales.

“A diferencia de jornadas anteriores en las que el mercado mostraba cierta resiliencia, en esta ocasión la presión fue más generalizada, lo que sugiere que el mercado está comenzando a descontar un escenario más complejo en términos de crecimiento, tasas e inflación”, opinó.

No obstante, el consenso subió su pronóstico de 70 mil 778 a 72 mil 141 puntos para el cierre de año, según la encuesta que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles aplicó a 15 instituciones del 3 al 11 de marzo pasado.

De confirmarse esta proyección, el indicador de la Bolsa Mexicana de Valores acumulará durante 2026 una ganancia nominal de 12.2% y un avance real cercano a 8.1% al quitar la inflación prevista.

Economatica y Banamex aparecen como las instituciones más optimistas, al estimar 75 mil 726 unidades y 75 mil, respectivamente. En cambio, Invex se coloca como el pesimista, ya que calcula 67 mil 200 puntos al terminar 2026.

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