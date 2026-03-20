Al llegar a la edad de jubilación se puede solicitar la devolución del ahorro en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit si no se utilizó para adquirir o mejorar una vivienda.

En caso de fallecimiento, este recurso podrá ser reclamado por los beneficiarios designados como cónyuge, hijos o padres o, en su defecto, por quienes determine la autoridad laboral competente.

El Infonavit destacó que este ahorro no se pierde, incluso si ya fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que los trabajadores siempre tendrán el derecho de solicitar la devolución de su dinero.

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El ahorro no se pierde, incluso si ya fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar los trabajadores siempre tendrán el derecho de solicitar la devolución de su dinero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cómo pedir la devolución del ahorro en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit?

Para solicitar la devolución de este ahorro se puede hacer de dos formas:

En línea, a través de Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx), con el RFC, CURP y nombre, e.firma vigente y una cuenta bancaria con CLABE que acepte depósitos por la cantidad a devolver.

De manera presencial, en los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE). Solo se necesita agendar una cita desde Infonatel (800 008 3900) o en Mi Cuenta Infonavit y acudir con la documentación requerida.

En caso de ser un beneficiario, se puede solicitar la devolución iniciando el trámite en infonavit.org.mx, con la resolución de pensión del IMSS y los datos del titular fallecido.

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El proceso concluye de forma presencial en un CAPDE, donde deben acudir todas las personas beneficiarias con la documentación requerida, o bien pueden realizarlo directamente en la Afore donde el titular estaba registrado.

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda solo se puede solicitar mediante los trámites oficiales del Instituto, los cuales son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, garantizando que nadie más intervenga en el manejo del dinero.

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