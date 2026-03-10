Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Al concluir la revisión salarial de este año, el sindicato del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores () aceptó un incremento del 3.7 por ciento, retroactivo al 21 de enero, con lo que se evita la huelga emplazada para el próximo 21 de marzo, informó su dirigente Rafael Rivapalacio Pontones.

Anunció que además, el sindicato va a reducir las cuotas de los trabajadores del dos al uno por ciento, algo inédito en el sindicalismo, con lo que el aumento salarial será en los hechos del 4.7 por ciento más prestaciones.

El líder sindical detalló que en la revisión contractual se logró un incremento del dos por ciento en algunas prestaciones, y de 3.7 por ciento en otras, que no fueron especificadas.

