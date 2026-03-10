Más Información
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Al concluir la revisión salarial de este año, el sindicato del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aceptó un incremento del 3.7 por ciento, retroactivo al 21 de enero, con lo que se evita la huelga emplazada para el próximo 21 de marzo, informó su dirigente Rafael Rivapalacio Pontones.
Anunció que además, el sindicato va a reducir las cuotas de los trabajadores del dos al uno por ciento, algo inédito en el sindicalismo, con lo que el aumento salarial será en los hechos del 4.7 por ciento más prestaciones.
El líder sindical detalló que en la revisión contractual se logró un incremento del dos por ciento en algunas prestaciones, y de 3.7 por ciento en otras, que no fueron especificadas.
Lee también Suprema Corte blinda a Abelina López, alcaldesa de Acapulco; ordena frenar proceso administrativo en su contra
Reforma electoral, agendada para discutirse en San Lázaro este martes; iniciativa será votada en comisiones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]