Al concluir la revisión salarial de este año, el sindicato del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aceptó un incremento del 3.7 por ciento, retroactivo al 21 de enero, con lo que se evita la huelga emplazada para el próximo 21 de marzo, informó su dirigente Rafael Rivapalacio Pontones.

Anunció que además, el sindicato va a reducir las cuotas de los trabajadores del dos al uno por ciento, algo inédito en el sindicalismo, con lo que el aumento salarial será en los hechos del 4.7 por ciento más prestaciones.

El líder sindical detalló que en la revisión contractual se logró un incremento del dos por ciento en algunas prestaciones, y de 3.7 por ciento en otras, que no fueron especificadas.

