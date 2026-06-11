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Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, envió dos nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde insiste en que quiere ser extraditado a México pero, esta vez, solicita a las autoridades judiciales estadounidenses que contacten a la presidenta Claudia Sheinbaum para gestionar este tema.
Suman ya al menos 15 cartas las que “El Chapo” ha escrito en las últimas semanas al tribunal solicitando principalmente su envío a México, condenando sus condiciones carcelarias y expresando cómo le han afectado a su salud y a su familia, a las vez que reclama ser inocente y acusa que el gobierno mexicano es el verdadero culpable.
Estas dos últimas cartas no son la excepción.
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En la primera de ellas, firmada el 2 de junio, señala que es para ayudar a su defensa.
“Tengo un abogado y mi carta es para ayudar a mi abogado, no me presentaré en la corte por mí mismo, hablando el lenguaje del inglés en Estados Unidos”, escribió El Chapo. Como en sus cartas anteriores, su inglés y sintaxis con confusos.
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Después, escribió la dirección del Palacio Nacional, donde vive la Presidenta Sheinbaum, y pidió contactarla “sobre mi política exterior para regresar a México”.
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Volvió a pedir que le permitan ver a su familia y repitió, como ha dicho en otras cartas, que fue “el gobierno mexicano el que cometió los asesinatos y yo fui culpado por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”.
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En la otra carta, firmada el 4 de junio, Guzmán Loera pide al juez Brian Cogan, quien lleva su caso, “que me dé otra oportunidad de demostrar que mi condena en 2019 ha cambiado toda mi vida”. Señala que sus dos hijas y su esposa Emma Coronel “me necesitan”.
El juez Cogan ha desechado los argumentos esgrimidos por Guzmán, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
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