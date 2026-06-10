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Culiacán. - El hombre que fue encontrado asesinado en el arco de entrada de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, fue identificado como Jesús Omar “N”, conocido como “El Chuta”, jefe de la célula denominada Fuerzas Especiales, ligado al cártel que lideró Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Los antecedentes de este personaje de la delincuencia organizada refieren que tribunales de los Estados Unidos lo tenían catalogado como un personaje de interés por estar ligado a uno de los grupos delictivos que operan en Sinaloa.
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Durante la madrugada de este miércoles, los cuerpos de seguridad y el ejercito fueron alertados que en el arco de las letras de la entrada a la comunidad de Charay se encontraba el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y disparos de armas de fuego, por lo que las fuerzas federales y estatales acudieron a verificar el sitio.
Según los datos sobre este personaje, este era muy conocido por sus apoyos a actividades deportivas y era conocido como el jefe de plaza en la zona norte del estado, ligada a “El Chapo” Guzmán.
Luego de que se levantaron las actas respectivas y el personal de la Fiscalía General del Estado recopiló las evidencias del homicidio del “Chuta”, trasladaron el cuerpo bajo custodia a una casa funeraria de la ciudad de los Mochis.
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