TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado detuvo en San Cristóbal de las Casas a Joseph “N”, pareja de la víctima y principal sospechoso del feminicidio de Makala Pendley, originaria de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, cuyo cuerpo fue hallado este lunes a la entrada del municipio de Zinacantán.

En el operativo de cateo realizado en el barrio Fátima, de San Cristóbal de Las Casas, fueron localizados y resguardados los siete menores de edad de identidades reservadas, hijos de la víctima, quienes se encuentran sanos y bajo protección de las autoridades, mientras se realizan las gestiones necesarias con la embajada de Estados Unidos para que familiares se hagan cargo de ellos.

Joseph “N” es el principal sospechoso del feminicidio. Ya se encuentra a disposición del ministerio público.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, en coordinación con autoridades estadounidenses, se confirmó que el presunto feminicida posee antecedentes penales y una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, Estados Unidos y ha estado detenido por delitos como asalto, robo, fraude, posesión ilegal de armas. Además de intimidación "de causar daño corporal", violación, entre otros delitos.

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Enfrenta, asimismo, una orden de búsqueda de siete menores de edad junto con la víctima Makala Pendley, por la policía de Indianápolis.

En las próximas horas, indicó el fiscal Llaven Abarca, se determinará la responsabilidad penal de Joseph “N” para que sea presentado ante las autoridades competentes. "Pediremos la pena máxima de cien años para este feminicida”, afirmó el funcionario estatal.

Detienen a pareja de mujer estadounidense asesinada en Chiapas; rescatan a sus siete hijos. Foto: Especial.

Las autoridades ministeriales continúan el proceso de recopilación de pruebas para fortalecer la investigación y acreditar plenamente la responsabilidad del inculpado.

Las diligencias ministeriales y periciales determinaron que la causa de muerte de Makala Pendley fue un traumatismo craneoencefálico provocado por heridas con arma corto contundente.

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Violencia feminicia en Chiapas

En un segundo caso de presunto feminicidio, y a 24 horas del caso de la estadounidense, fue cometido un nuevo caso. Brenda del Carmen y/o Rocío, una joven madre de 39 años fue hallada muerta en su vivienda en el fraccionamiento Paraíso del municipio de Tonalá, informó la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50+1.

La Colectiva condenó "el feminicidio "de Brenda del Carmen y/o Rocío, quien fue asesinada en el hogar que compartía con sus hijos menores de edad. De acuerdo con los reportes preliminares los vecinos alertaron a las autoridades sobre los hechos.

Advirtió que "nada parece detener" la violencia feminicida que sigue arrebatando la vida de las mujeres en Chiapas.

El feminicidio de las recientes horas alertó 50+1 es el segundo registrado en el mes de junio y el número 20 en lo que va del año, una cifra alarmante que refleja la persistencia de la violencia machista y la insuficiencia de las acciones institucionales para prevenirla y erradicarla.

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Expresó indignación y dolor por este nuevo hecho violento que enluta no sólo a una familia, sino a toda la sociedad chiapaneca. Cada feminicidio, dijo, representa una grave falla del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

El municipio de Tonalá continúa siendo foco rojo de violencia contra las mujeres y forma parte de los municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres.

Por tanto, lanzó un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para redoblar esfuerzos en la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año, en Chiapas, han ocurrido 20 feminicidios y un transfeminicidio

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