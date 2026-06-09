Ciudad Victoria. - La participación de los jóvenes universitarios en los programas de movilidad e intercambio académico va en aumento, prueba de ello es que en los dos últimos años se pasó de registrar 80 estudiantes a más de 600 que aprovechan estas plataformas para su preparación académica.

Este crecimiento refleja el impacto de las acciones para ampliar su visión, permitirles conocer otras culturas, fortalecer competencias y acceder a diferentes modelos de enseñanza, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado.

Dijo que la institución con diversas alternativas para este propósito; entre ellas destaca el Programa Institucional de Estancias de Investigación (Delfín), en el que participan 354 alumnos, además de otras modalidades vinculadas a proyectos científicos e intercambios semestrales.

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Resaltó casos como el Disney Cultural Exchange Program 2026, en el cual se seleccionó a 10 estudiantes de la UAT para realizar una estancia en Orlando, Florida, fortaleciendo sus competencias laborales y el dominio del idioma inglés.

Consideró que el creciente interés de los universitarios se debe al entusiasmo que transmiten quienes ya han vivido estas experiencias, lo que motiva a más alumnos a sumarse a los esquemas de movilidad.

Este crecimiento va acompañado de la expansión de la oferta educativa y el crecimiento de la matrícula universitaria que, actualmente, supera los 42 mil estudiantes y se estima que podría rebasar los 43 mil alumnos en el próximo ciclo escolar, lo que refleja la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

dmrr