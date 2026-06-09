Juchitán, Oax. – Petróleos Mexicanos (PEMEX), confirmó que el líquido negro y viscoso que se extendió por algunas calles de al menos tres colonias de Salina Cruz se trató de combustóleo e informó que contuvo la emisión y recuperó el producto.

En un comunicado, la empresa petrolera señaló que “atendió una pérdida de contención en ducto de combustóleo en Salina Cruz y de manera inmediata, la institución suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo”.

Las labores operativas, añadió, reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad”.

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PEMEX confirma derrame de combustóleo en Salina Cruz; asegura que la fuga fue controlada. Foto: Especial.

Para contener el producto y evitar mayores derrames, técnicos de PEMEX cerraron la válvula de salida y una vez vaciado el ducto, personal especializado procedió a recuperar el derivado del hidrocarburo que se derramó sobre la tierra y el pavimento de las calles.

En la mañana de este martes, en medio de las lluvias que dejó la tormenta tropical Boris a su paso, vecinos de la colonia Jesús Rasgado se alarmaron por el derrame del combustóleo proveniente de un ducto de PEMEX que sale de la refinería y va a la Terminal Marítima.

Los derrames y fugas de productos petrolíferos son una constante en el corredor transístmico por donde pasan unos cinco ductos petroleros procedentes de Veracruz con destino a las instalaciones de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz.

Incidentes muestran un incremento alarmante

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que los incidentes vinculados con la industria petrolera y sus derivados en México han mostrado un incremento sin precedentes, mientras que los recursos destinados a la vigilancia y seguridad del sector hidrocarburos se han reducido 63% en términos reales entre 2018 y 2026, según datos de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda.

Diversos reportes revisados por El Gran Diario de México señalan que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) ejerció un presupuesto de 970 millones de pesos en 2018, pero para 2026 los recursos aprobados ascienden únicamente a 353 millones.

La disminución ha sido constante a lo largo de los últimos años, hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2015, año en que fue creada la institución.

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La Asea es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales encargado de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección ambiental en las actividades relacionadas con el sector hidrocarburos.

Incluso este lunes, Pemex informó que un derrame en la Bahía de Manzanillo se detectó en días pasados, pero este no ha sido relacionado con la empresa que tiene una terminal marítima en ese puerco comercial. Ese caso sigue en investigación.

En semanas y meses pasados, Pemex ha enfrentando múltiples derrames, fugas e incendios.

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