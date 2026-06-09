Cortazar, Gto.- La síndica del Ayuntamiento Damaris Salazar Balderas y su hijo pequeño, quienes son cuñada y sobrino del presidente municipal de Cortazar, Mauricio Estefanía Torres (MC), fueron atacados a balazos la tarde de este jueves en la colonia Las Huertas de esta ciudad. Ambos resultaron ilesos.

La edil iba a bordo de una camioneta GMC blindada doble cabina color negro que conducía un “escolta” que presenta cerca de cien impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército acudieron al lugar y acordonaron el tramo de la glorieta, en tanto que el Ministerio Público con apoyo de peritos y agentes investigadores procesaron la escena y levantaron testigos balísticos.

Damaris Salazar funge en el cargo como síndica independiente en el Ayuntamiento de Cortazar, luego de renunciar a la militancia de MC y se incorporó al PRI en el comité municipal, que preside su esposo.

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Culpa a su hermano y a alcalde del ataque

En una transmisión en redes sociales, Diego Armando Estefanía Torres culpó a su hermano Mauricio Estefanía de la agresión armada.

“A mi niño y a mi esposa los balacearon, gracias a Dios se encuentran en tranquilidad, pero sí quiero hacer responsable a Mauricio Estefanía, por todas sus amenazas que me hizo, y también a toda su gente”.

Asimismo, responsabilizó “a Mariana Ruelas, que es su regidora y está detrás de todo esto”.

El hermano del alcalde dijo que no se vale lo que están haciendo.

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“A toda su gente los quiero hacer responsables porque no se vale, con los niños no, se hubieran topado de frente conmigo. Esto ya fue mucho, la verdad yo me he quedado callado y tranquilo y que sigan acomodando sus cosas”.

Dijo que hay un Dios, y que del caso se encargarán las autoridades.

“Yo no soy responsable de nada": alcalde

A través de una transmisión en vivo, desde el Aeropuerto Intencional de Guanajuato, el alcalde Mauricio Estefanía se deslindó del hecho. “Yo no soy responsable de nada”, acotó.

Dijo que acaba de regresar de Cancún a donde viajó de vacaciones con su familia y desconoce lo que está pasando. “Ni siquiera sé lo que está pasando”, dijo al enterarse del video que difundió su hermano Diego.

Pidió a la Fiscalía General de Estado que realice las indagatorias para que esclarezca lo que ocurrió.

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