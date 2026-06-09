El Gobierno del Estado de San Luis Potosí descartó que los trabajadores de la administración estatal suspendan actividades o realicen home office durante la inauguración del Mundial 2026, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno Federal para facilitar la movilidad en las sedes mundialistas.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, aclaró que hasta el momento la única medida oficial contempla la suspensión de clases para alumnos y maestros de nivel básico.

“Lo que hay hasta el día de hoy únicamente es la suspensión de clases en cuanto a los alumnos”, explicó.

El funcionario indicó que será la Oficialía Mayor la que determine si existe alguna disposición adicional para el personal administrativo, aunque adelantó que, por ahora, no se contempla una medida similar en San Luis Potosí.

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“Por nuestra parte, creo que no hay espacio para eso y hay que seguir trabajando”, señaló.

Torres Sánchez recordó que ya fue notificada la suspensión de actividades escolares para el sector educativo básico, por lo que estudiantes y docentes podrán disfrutar del arranque de la justa mundialista.

Las declaraciones surgen luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara medidas especiales para trabajadores federales durante la inauguración del Mundial, con el objetivo de reducir la carga vehicular y facilitar la movilidad de visitantes y turistas.

Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, el Gobierno Estatal reiteró que no existen planes para suspender labores burocráticas, por lo que las dependencias continuarán operando de manera normal durante el inicio de la competencia internacional.

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Calendario escolar podría sufrir ajustes

Aunque el gobierno del estatal y la Secretaría de Educación del Gobierno del estado (SEGE) han informado sobre la suspensión para el próximo jueves 11 de junio por el inicio del mundial, el gobernador Ricardo Gallardo sostuvo que las clases en la zona media y huasteca estarán finalizando el próximo 30 de junio por las altas temperaturas, no obstante, indicó que esta medida se podría extender para todo el estado.

Durante una transmisión en vivo el mandatario estatal detalló que se evaluarán las condiciones para las escuelas en el resto del estado, por lo que no descarto que este ajuste al calendario escolar se generalice en toda la entidad.

Cabe señalar que esto se da semanas después de que la Secretaría de Educación Pública habría planteado recortar el calendario escolar por el inicio del mundial, y posteriormente se desechó esta medida.

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