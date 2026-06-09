El diputado local de Coahuila, Antonio Flores (PT) y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, fueron detenidos por policías estatales la madrugada de hoy tras un incidente en el que hubo insultos y amenazas. Posteriormente fueron liberados, aseguró el fiscal Federico Fernández.

Detalló que entre las 2:30 y 3 de la mañana, en el tramo 22 de carretera estatal, policías municipales y estatales identificaron un vehículo con un blindaje a exceso de velocidad. Las corporaciones detuvieron el vehículo, se les requirió identificaciones y se dieron a la fuga, según la versión del fiscal.

“Iba el diputado y le impiden la revisión del vehículo, lo abordan y arrancan, ocho kilómetros adelante son detenidos. Hay insultos por parte de ellos a la autoridad, impedimento de que la autoridad pudiera hacer la revisión. La policía tiene que actuar con ese vehículo y cualquier otro. No hay nada personal”, resaltó Federico Fernández.

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Dijo que después de las amenazas e insultos, fueron detenidos y puestos a disposición del ministerio público. “La fiscalía tiene que concluir el proceso legal, tiene que haber un dictamen médico. En todo momento se permitió el acceso al representante legal. Estuvo el licenciado David Rangel, y se pusieron en libertad”, explicó.

Sin embargo, en sus redes sociales, tanto Antonio Flores como Tania Flores negaron la versión del fiscal y aseguraron que ellos acudieron a un llamado de auxilio de compañeros de su equipo que habían sido perseguidos y hostigados por elementos de la policía Estatal. Según la exalcaldesa Tania Flores, los compañeros sí viajaban en una camioneta blindada por razones de seguridad y exigieron que si había habido una infracción, levantaran la multa correspondiente.

Según la versión, decidieron retirarse y fueron perseguidos. Cuando los detuvieron comenzaron los insultos y exigieron que se descendieran del vehículo, sin causa legal para hacerlo, aseguró.

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“Entonces vino la orden. Varios oficiales me sacaron a la fuerza de la camioneta. Me sometieron entre varios elementos. Me rociaron gas directamente en el rostro, me tiraron al suelo, me golpearon, me jalaron del cabello y me arrastraron hasta una patrulla”, fue el relato de Tania Flores.

En la red social del diputado Antonio Flores, escribió: “Levantón, golpes y demás, y hoy me quieren destituir del Congreso y dicen que no es persecución política”.

Para este martes se tiene programada una sesión del Congreso de Coahuila. De forma inusual se ha visto la presencia de policías municipales y estatales a las afueras del recinto.