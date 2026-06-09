Ciudad Victoria.- Al preguntarle por los resultados preliminares de la elección en Coahuila, y que le dan ventaja al PRI, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció que existe una presencia porcentual a favor del partido tricolor.

- Gobernador, carro completo para el PRI en Coahuila, donde está su hijo, lo abordó una reportera.

“Él es delegado de Bienestar”, aclaró de inmediato el mandatario tamaulipeco.

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-¿Consideras que es una derrota?

“Pues, yo creo que en su momento habrá que ver las circunstancias de los resultados en este momento, electorales; lo que vimos en las noticias, pues efectivamente la presencia porcentual a favor de el Partido Revolucionario Institucional, creo que segunda fuerza quedó el Movimiento de Regeneración Nacional, y estaremos viendo por la definición de los números para tener una condición más sólida y poder comentar”, dijo Villarreal Anaya.

-Precisamente donde tu hijo está como delegado, gobernador, insistió la reportera.

-“De Bienestar, de Bienestar”, aclaró el gobernador, al referirse a Américo Villarreal Santiago, delegado de Bienestar en el estado de Coahuila.

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“El futuro de Pemex y el sector energético está en Tamaulipas"

Durante la ceremonia cívica de Honores, que se realizó este lunes en palacio de gobierno del Estado, Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas emerge nuevamente como el referente energético nacional.

"Podemos decir de nuevo que el futuro de Pemex y del sector energético pasa y está en Tamaulipas", expresó.

Destacó que Tamaulipas ha consolidado el segundo lugar nacional en generación de electricidad y el segundo lugar también en generación de energía eólica; y, además, está en marcha la construcción de cuatro nuevas subestaciones, la modernización de 54 redes de distribución en territorio tamaulipeco; avanza la reclasificación de tarifas en algunos municipios, así como la instalación de la primera Gasolinera del Pueblo, y continúa el Programa de Electrificación al 100 por ciento.

Mencionó que Tamaulipas será un estado innovador con la producción de bioetanol a través del sorgo, lo que permitirá dar otra vocación a este producto agrícola tan significativo en la entidad.