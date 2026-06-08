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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su aliado la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) quedarían con mayoría en el Congreso con base a los datos finales del Programa de Resultados Preliminares (PREP) en donde arrasaron con las 16 diputaciones de mayoría relativa al haber ganado el 55% de los votos.
A reserva del conteo oficial del próximo miércoles que den lugar a la repartición de diputaciones por representación proporcional, el PRI se quedaría con 15 diputaciones, UDC con una diputación de mayoría relativa, más otra de representación proporcional al obtener 4% de las votaciones por separado, lo que representaría 17 escaños para la alianza.
Según estimaciones, Morena se quedaría con 5 diputaciones plurinominales al obtener 22.5% de los votos, mientras que su aliado el Partido del Trabajo se quedaría con un escaño al obtener el 3.6 por ciento.
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Por otro lado, el Partido de Nuevas Ideas de reciente creación, obtuvo el 5.8% por lo que podría alcanzar dos diputaciones plurinominales.
El gran perdedor en la contienda es el Partido Acción Nacional, quien obtuvo apenas 2.1 por ciento de las votaciones y no contará con ninguna representación en el Congreso, cuando en la actual legislatura ocupa 5 escaños. El PRD, que también ocupa actualmente dos lugares, no tendrá ninguna representación en el próximo Congreso.
Será el próximo miércoles cuando se haga el cómputo distrital por parte del Instituto Electoral de Coahuila (INE), una vez validada la elección, se dará a paso a la distribución de las diputaciones plurinominales.
Composición del Congreso
- PRI: 15
- UDC: 2
- Morena: 5
- PT: 1
- Nuevas Ideas: 2
LL
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