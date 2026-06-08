Saltillo, Coahuila.- Un día después de las elecciones y tras el cierre del cómputo del PREP, el gobernador Manolo Jiménez advirtió que los perdedores fueron el odio, la división, las grillas, las mentiras y la colusión con posibles delincuentes.

En un mensaje a los medios de comunicación desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal no se refirió a las denuncias de Morena sobre una presunta compra de votos, pero pidió “darle la vuelta a la página”.

Aseguró que la victoria del PRI es un refrendo a su gobierno y una victoria de la unidad, el trabajo y el amor a Coahuila.

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“En esta campaña ganó la unidad, ganó el trabajo, ganaron los resultados, ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC y principalmente ganó el amor a esta tierra, donde la gran mayoría de los coahuilenses queremos seguir viviendo en un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida.

Gobernador Manolo Jiménez da un mensaje a medios de comunicación desde el Palacio de Gobierno este 8 de junio de 2026, un día después de la elección en Coahuila. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Por el contrario, se venció el odio, la división, las grillas, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes (…) porque aquellos que polarizan, grillan, mienten, pelean, siempre pierden”, recalcó.

Manolo Jiménez agradeció a los 700 mil coahuilenses “que yo siento que también refrendaron su confianza en nuestro gobierno”.

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El gobernador afirmó que siempre hay un día después y hoy es tiempo de unidad entre las y los coahuilenses.

“Es momento de darle vuelta a la página y aquí quiero convocar a todas las fuerzas políticas de Coahuila, a todos los partidos, a que cerremos filas por nuestro estado.

“Ustedes saben que nuestro gobierno siempre ha buscado ser el punto de encuentro (…) para seguir trabajando, para seguir cumpliendo y para seguir haciendo de Coahuila el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias”, concluyó.

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