El Gabinete de Seguridad reportó la detención de Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.

Señaló que fuerzas federales lo capturaron derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en coordinación con autoridades del gobierno de Sonora.

Según el Gabinete de Seguridad, Hugo "N" está relacionado con delitos de alto impacto y el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y autoridades.

Lee también Arrasa PRI en Coahuila; partido tricolor aventaja con 55.02% de votos con el PREP al 99.9%

Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, afirmó el Gabinete de Seguridad federal en un mensaje en redes sociales.

"Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a quienes generan violencia y proteger a la población", indicó.

em