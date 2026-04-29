Bruselas.— El gasto militar de México registró una caída de 33% en términos reales el año pasado respecto a 2024, reporta el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI) en un informe en el que desglosa la evolución de los fondos destinados a las Fuerzas Armadas a escala global.

El desembolso armamentista y de defensa durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó los 13 mil 600 millones de dólares, frente a los 20 mil 500 millones de dólares desembolsados en el cierre de su predecesor Andrés Manuel López Obrador.

Con esa cifra, México descendió en el escalafón global en materia militar, pasando del puesto 22 en 2024, al 30 en 2025 a nivel planetario, detrás de Colombia, que igualmente perdió posiciones, del 25 al 29. En total, los recursos desembolsados por el gobierno mexicano en este rubro representan 0.5% de la cuota global, que sumó casi 2.9 billones de dólares en 2025.

Si bien la factura asignada al Ejército Mexicano disminuyó, representó en proporción del Producto Interno Bruto (PIB) 0.7%, por encima de 0.5% de 2016.

En comparación con el primer año de gestión del presidente Felipe Calderón, 2007, y su homólogo Enrique Peña Nieto, 2013, supone un gasto 158% y 85% superior, respectivamente; 5 mil 300 millones de dólares y 7 mil 400 millones.

De acuerdo con la base de datos del SIPRI, dejando de lado las modestas bajas observadas en 2015 y 2017, el gasto militar no había dejado de aumentar en México desde la declaración de la guerra al narcotráfico por parte de Calderón en 2006.

Aunque fue con Andrés Manuel López Obrador que se rompió la barrera de los dos dígitos. A partir de 2020, cuando se destinaron 11 mil 900 millones de dólares (estimación basada en precios constantes en dólares de 2024), alcanzando su pico más alto en el histórico en 2024. También fue a partir de la administración anterior que más de 2% del presupuesto del Estado va a parar a las Fuerzas Armadas. En 2019 se destinó 2.02%; en 2024, 3.66%, y el año pasado, 2.5%.

Esto significa que cada mexicano destinó, en promedio, a la adquisición y mantenimiento del aparato castrense, 103 dólares en 2025, más del doble de lo que destinaron en 2018, 47 dólares.

La organización informó a EL UNIVERSAL el mes pasado que los recursos en México no están siendo usados para comprar armamento convencional, como aviones, buques o helicópteros. Ahora hay preferencia por vehículos blindados, sensores y armas navales.

La organización que ofrece la fuente de datos pública más completa en la materia, señala que el gasto militar en Centroamérica y el Caribe está dominado por las actividades en México.

“Las tendencias en la subregión están influidas por el gasto militar de México, que se redujo en un tercio en 2025 hasta alcanzar los 13 mil 600 millones de dólares. Esto se produjo tras un aumento de 71% en 2024”.

En Sudamérica el gasto militar sumó 56 mil 300 millones de dólares en 2025, un incremento de 3.4% con respecto al año anterior. Brasil, el país que más gasta en la zona: aumentó su presupuesto en 13%, como resultado de una mayor inversión en desarrollo tecnológico naval, así como del incremento de los costes de personal militar.

Guyana es otro de los países que abrió la cartera, con un incremento de 16%, principalmente en reacción a la tensión que se está generando con Venezuela por la región de Esequibo, rica en hidrocarburos.

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