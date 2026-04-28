Un mexicano que vive en Estados Unidos se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a agentes federales de inmigración para distraerlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California.

Jaime Ernesto Álvarez González admitió que el pasado 8 de enero siguió a un agente mientras conducía por un vecindario de San Diego, según la fiscalía federal para el Distrito Sur de California.

Los fiscales indicaron que la camioneta Ford F-150 de color negro de Álvarez González, un modelo que también es utilizado por agentes federales encubiertos, llevaba un portaplacas con la leyenda “federal truck” (camioneta federal) en letras pequeñas, aunque la palabra “federal” estaba mal escrita. Colocó una calcomanía en el parabrisas y antenas de radio de comunicaciones que no funcionaban en el techo, según la denuncia. Del espejo retrovisor colgaban unas esposas.

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El agente abortó su misión cuando vio que Álvarez González lo seguía, creyendo falsamente que otros agentes se reportarían al lugar del incidente, de acuerdo con la fiscalía federal.

Cuando los verdaderos agentes confrontaron a Álvarez González, él les “gritó obscenidades” y exigió que los agentes se retiraran de la comunidad de Linda Vista, indicaron los fiscales. En un momento dado llegaron otros tres vehículos y comenzaron a hostigar a los agentes y perseguirlos por la autopista.

Según la fiscalía, Álvarez González había hecho un video en el que decía que buscaba a agentes federales que trabajaban en operativos migratorios y que había traído a sus “refuerzos”. También tenía una placa falsa del FBI.

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Se declaró culpable de un cargo de suplantación de un agente federal y de tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Álvarez González permaneció en Estados Unidos una vez que expiró su visa de turista, con la cual ingresó al país hace varias décadas, informó la fiscalía federal.

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