Las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizaron el jueves un láser para derribar un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según miembros del Congreso, y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) respondió con el cierre del espacio aéreo cerca de El Paso, Texas.

Hace poco más de dos semanas, la FAA ordenó el cierre del aeropuerto de El Paso y el área circundante luego del uso de un láser antidrones. En esta ocasión los vuelos comerciales no resultaron afectados por el cierre del espacio aéreo sobre Fort Hancock.

El representante Rick Larsen y varios otros demócratas de alto rango de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes indicaron que recibieron aviso por los canales oficiales.

“No nos cabe en la cabeza la noticia de que, según se informa, el Departamento de Defensa derribó un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando un sistema de alto riesgo para contrarrestar aeronaves no tripuladas. Hace meses dijimos que la decisión de la Casa Blanca de eludir un proyecto de ley bipartidista presentado por tres comisiones para capacitar adecuadamente a los operadores de C-UAS y abordar la falta de coordinación entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y la FAA fue una idea miope. Ahora estamos viendo el resultado de su incompetencia”.

La FAA señaló en un breve comunicado que el espacio aéreo sobre Fort Hancock ya estaba cerrado, pero que se amplió la noche del jueves.

El Departamento de Defensa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

