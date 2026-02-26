Más Información

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Corte realiza primera sesión en plaza pública de Chiapas; ministros visten traje típico de Tenejapa

Cae "El Lexus", integrante de la célula de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo en Matamoros; hay otros seis detenidos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizaron el jueves un láser para derribar un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según miembros del Congreso, y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) respondió con el cierre del espacio aéreo cerca de.

Hace poco más de dos semanas, la FAA ordenó el cierre del aeropuerto de y el área circundante luego del uso de un láser antidrones. En esta ocasión los vuelos comerciales no resultaron afectados por el cierre del espacio aéreo sobre Fort Hancock.

El representante Rick Larsen y varios otros demócratas de alto rango de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes indicaron que recibieron aviso por los canales oficiales.

“No nos cabe en la cabeza la noticia de que, según se informa, el Departamento de Defensa derribó un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando un sistema de alto riesgo para contrarrestar aeronaves no tripuladas. Hace meses dijimos que la decisión de la Casa Blanca de eludir un proyecto de ley bipartidista presentado por tres comisiones para capacitar adecuadamente a los operadores de C-UAS y abordar la falta de coordinación entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y la FAA fue una idea miope. Ahora estamos viendo el resultado de su incompetencia”.

La FAA señaló en un breve comunicado que el espacio aéreo sobre Fort Hancock ya estaba cerrado, pero que se amplió la noche del jueves.

El Departamento de Defensa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

