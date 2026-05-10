El senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de su amigo y compañero de partido Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, al afirmar que las acusaciones en su contra tienen motivación política para afectar a Morena en las elecciones del próximo año y presionar la revisión del T-MEC.

En redes sociales, el expresidente del Senado dijo que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha enviado pruebas de que Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados estén involucrados con el narcotráfico.

“Son ya casi dos semanas y a esta hora siguen sin enviar pruebas. No estamos defendiendo y justificando nada. Simplemente decimos que a estas alturas está claro que fue golpeteo político” aseguró.

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“Hasta ahora todo muestra una injerencia en el proceso electoral de 2027, una intención de debilitar a nuestro movimiento, de tensar las cosas en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es una forma que utiliza el gobierno de Estados Unidos para tratar de sacar raja, sacar ventajas”, acusó.

Fernández Noroña señaló que en México, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene procesos abiertos de investigación, tanto de Rocha Moya como del resto de las personas que fueron señaladas.

“El asunto sigue su curso en cuanto a las instancias nacionales, pero el gobierno de Estados Unidos no ha dado nada de información, y sí ha seguido con su ofensiva política mediática de volver a insistir sin una sola prueba y faltando al respeto al gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diciendo que el narco gobierna México, lo cual es una falacia”, apuntó.

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Dijo que el gobernador con licencia Rocha Moya no ha salido de Sinaloa y “está en su casa” protegido.

“Yo conozco donde vive actualmente, lo he platicado aquí, yo no voy a negar la relación de amistad que mantengo con el gobernador con licencia. Y, pues, justo hace dos o tres fines de semana (…) estuve ahí, en su casa, que es la casa de un profesor universitario, lo he insistido. No tiene ningún, ahora sí que no tiene ningún rasgo de dinero”, resaltó.

El senador morenista aseguró que donde sí hubo intervención del crimen organizado fue en las elecciones para renovar la gubernatura de Durango en 2022, aunque no presentó ni hizo referencia a alguna prueba.

em/LL