Culiacán, Sin.- Con pancartas y gritos, miembros del colectivo “Guerreros Azules” conformado por expolicías, declararon al senador, Gerardo Fernández Noroña, como un personaje que no es bienvenido en Sinaloa, lo que él consideró como un acto de boicot al evento que fue invitado por su compañera, la senadora Imelda Castro Castro.

Los manifestantes, encabezados por su líder, Yesenia Rojo, tomaron la tribuna de la Asamblea Informativa a la que citó Castro Castro, en la colonia Alameda, en Culiacán, llevando consigo mantas y pancartas en cuyos textos referían: “Noroña perjudicó a policías” y “Noroña no eres bienvenido en Sinaloa”.

En sus reclamos, los miembros del colectivo “Guerreros Azules”, le echaron en cara al legislador federal de haber obstaculizado una iniciativa de ley que les garantiza el pago de todas sus prestaciones, por lo que a gritos, lo declararon que no era bien recibido.

Fernández Noroña interpretó este movimiento como un acto de boicot al evento, al cual fue invitado por su compañera de escaño. Foto: Especial

Lee también Asesinan a coordinador regional de homicidios en Baja California; no se han dado a conocer detenciones

Fernández Noroña interpretó este movimiento como un acto de boicot al evento al cual fue invitado por su compañera de escaño, ya que observó que estos acudieron con un fin distinto a mantener un diálogo con ellos.

Indicó que por las actitudes que asumieron, este grupo no quería diálogo, sino a reventar una asamblea pública.

Gerardo Fernández aseguró que los inconformes tienen todo el derecho de manifestarse, pero consideró como triste que ellos solo hayan asistido para ejercer un "golpeteo" e intentar boicotear un evento informativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses