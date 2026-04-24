Culiacán, Sin. A 24 de Abril /Una mujer policía herida, dos patrullas dañadas por disparos y dos camionetas aseguradas, fue el resultado de una larga persecución por la ciudad que inició cerca del Congreso del Estado, de presuntos roba carros que lograron huir, en medio de una fuerte balacera con autoridades de seguridad.

De acuerdo a la versión inicial, elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Culiacán, detectaron que sobre el boulevard Pedro Infante, muy cerca de la sede del Poder Legislativo personas armadas despojaron a un conductor de una camioneta, por lo que al intervenir fueron recibidos a balazos.

Sobre la calzada de Recursos Hidráulicos, los delincuentes abandonaron un vehículo Audi, en el que viajaban varios de ellos, dejando áreas una patrulla y una grúa dañadas por los impactos de bala y una agente de seguridad herida.

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Delincuentes lograron escapar dos veces de las autoridades

Con la alerta de los hechos, elementos estatales y municipales se unieron a la persecución de los delincuentes, en un fuerte intercambio de disparos, por lo que los presuntos roba carros, abandonaron en la colonia Industrial Bravo la camioneta que habían despojado.

Una calle adelante, volvieron a despojar a otro conductor de una unidad, con la que lograron huir pese al operativo que se desplegó para lograr su captura, por lo que la Fiscalía General del Estado levantó evidencias y huellas dactilares en los vehículos que fueron abandonados para poder identificar a los presuntos responsables.

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