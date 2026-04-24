Sheinbaum se reúne con Magda Chambriard, presidenta de Petrobras; acuerdan colaboración con Pemex

El gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) estableció colaboración con Petróleo Brasileiro (Petrobras), empresa brasileña, para la exploración, producción y transformación de petróleo y biodiesel.

En redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que sostuvo un encuentro con directivos de la empresa sudamericana, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación conjunta con Pemex.

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“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, escribió.

Este acuerdo se da en seguimiento a la conversación que Sheinbaum sostuvo semanas atrás con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien después confirmó el interés de su gobierno en impulsar la cooperación energética con México.

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